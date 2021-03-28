فيديو عجيب.. نقانق على حمم بركانية في أيسلندا!

فيديو غريب وطريف في آن انتشر بشدة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، يظهر قيام علماء بشوي النقانق على حمم بركانية في أيسلندا. واستغل العلماء حمم البركان لطهي النقانق أثناء دراستهم لظاهرة ثورانه.

WATCH: Scientists at the foot of a volcano in Iceland used its lava as a giant grill to cook sausages as they studied the eruption pic.twitter.com/bghR1rFkHB — Reuters (@Reuters) March 28, 2021

يشار إلى أن بركاناً قرب ريكيافيك عاصمة أيسلندا ثار الجمعة وأطلق حمماً بركانية في السماء بعد وقوع آلاف الزلازل الصغيرة في الأسابيع الأخيرة. ووقع ثوران البركان قرب جبل فاجرادالسفيال في شبه جزيرة ريكيانيس على بعد حوالي 30 كيلومتراً إلى الجنوب الغربي من العاصمة.

الأول منذ القرن الثاني عشر

وبعد حوالي أربع ساعات من الثوران الأولي في الساعة 20.45 بتوقيت غرينتش، وهو الأول في شبه الجزيرة منذ القرن الثاني عشر، غطت الحمم البركانية حوالي كيلومتر مربع أي ما يقرب من 200 ملعب كرة قدم.

كما وقع ما يربو على 40 ألف زلزال في شبه الجزيرة في الأسابيع الأربعة الماضية، في قفزة هائلة للزلازل التي ظل عددها يتراوح بين 1000 و3000 كل عام منذ 2014.

إلى ذلك أفاد مكتب الأرصاد الجوية الأيسلندي أن ثوران البركان لا يشكل أي خطر مباشر على الناس في جريندافيك أو على البنية التحتية الحيوية وصنف الثوران على أنه صغير. وقال بياركي فريس من مكتب الأرصاد الجوية إن صدعاً بطول 500 إلى 750 متراً انفتح في موقع الثوران، مما أدى إلى اندفاع الحمم البركانية لارتفاع يصل إلى 100 متر.

من جهتها ذكرت إدارة الحماية المدنية وإدارة الطوارئ في أيسلندا أن السلطات طلبت من سكان بلدة ثورلاكشوفن شرق موقع الثوران البقاء في منازلهم لتجنب التعرض للغازات البركانية.

وعلى عكس ثوران بركان إيافيالايوكل في عام 2010 والذي أوقف ما يقرب من 900 ألف رحلة جوية وأجبر مئات الأيسلنديين على ترك ديارهم، من غير المتوقع أن ينفث هذا الثوران الكثير من الرماد أو الدخان في الغلاف الجوي.