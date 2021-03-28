.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

فيديو عجيب.. نقانق على حمم بركانية في أيسلندا!

فيديو عجيب.. نقانق على حمم بركانية في أيسلندا!

العلماء استغلوا حمم البركان لطهي النقانق أثناء دراستهم لظاهرة ثورانه

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

فيديو غريب وطريف في آن انتشر بشدة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، يظهر قيام علماء بشوي النقانق على حمم بركانية في أيسلندا. واستغل العلماء حمم البركان لطهي النقانق أثناء دراستهم لظاهرة ثورانه.

يشار إلى أن بركاناً قرب ريكيافيك عاصمة أيسلندا ثار الجمعة وأطلق حمماً بركانية في السماء بعد وقوع آلاف الزلازل الصغيرة في الأسابيع الأخيرة. ووقع ثوران البركان قرب جبل فاجرادالسفيال في شبه جزيرة ريكيانيس على بعد حوالي 30 كيلومتراً إلى الجنوب الغربي من العاصمة.

الأول منذ القرن الثاني عشر

وبعد حوالي أربع ساعات من الثوران الأولي في الساعة 20.45 بتوقيت غرينتش، وهو الأول في شبه الجزيرة منذ القرن الثاني عشر، غطت الحمم البركانية حوالي كيلومتر مربع أي ما يقرب من 200 ملعب كرة قدم.

كما وقع ما يربو على 40 ألف زلزال في شبه الجزيرة في الأسابيع الأربعة الماضية، في قفزة هائلة للزلازل التي ظل عددها يتراوح بين 1000 و3000 كل عام منذ 2014.

إلى ذلك أفاد مكتب الأرصاد الجوية الأيسلندي أن ثوران البركان لا يشكل أي خطر مباشر على الناس في جريندافيك أو على البنية التحتية الحيوية وصنف الثوران على أنه صغير. وقال بياركي فريس من مكتب الأرصاد الجوية إن صدعاً بطول 500 إلى 750 متراً انفتح في موقع الثوران، مما أدى إلى اندفاع الحمم البركانية لارتفاع يصل إلى 100 متر.

من جهتها ذكرت إدارة الحماية المدنية وإدارة الطوارئ في أيسلندا أن السلطات طلبت من سكان بلدة ثورلاكشوفن شرق موقع الثوران البقاء في منازلهم لتجنب التعرض للغازات البركانية.

وعلى عكس ثوران بركان إيافيالايوكل في عام 2010 والذي أوقف ما يقرب من 900 ألف رحلة جوية وأجبر مئات الأيسلنديين على ترك ديارهم، من غير المتوقع أن ينفث هذا الثوران الكثير من الرماد أو الدخان في الغلاف الجوي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

لم يكن يعرف النجم العالمي.. ميسي مصر يتحدث للعربية.نت لم يكن يعرف النجم العالمي.. ميسي مصر يتحدث للعربية.نت
الطوابير مجدداً في سوريا.. والنظام يبرر بتصريح غريب! الطوابير مجدداً في سوريا.. والنظام يبرر بتصريح غريب!

الأكثر قراءة

مواطن يتعرض للاحتيال والبنك المركزي السعودي يصدر بيانا مواطن يتعرض للاحتيال والبنك المركزي السعودي يصدر بيانا
سفينة السويس العالقة..سرعة فائقة وصور جوية تظهر تعويمها سفينة السويس العالقة..سرعة فائقة وصور جوية تظهر تعويمها
"طلعني يا ولدي".. صرخة مسنة طردها ابنها فكادت تلقى حتفها بحادث قطاري مصر
ليست الرياح..رئيس ليست الرياح..رئيس "قناة السويس" يوضح سبب جنوح سفينة الحاويات العملاقة
السعودية: واثقون في قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة السعودية: واثقون في قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة
مرافق للقذافي يكشف للعربية تفاصيل آخر ليلة قبل مقتله مرافق للقذافي يكشف للعربية تفاصيل آخر ليلة قبل مقتله

قبل أن تذهب

مخاوف مغربية من الموجة الثالثة لكورونا في أوروبا
مخاوف مغربية من الموجة الثالثة لكورونا في أوروبا

اكتشف المزيد