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ابتكارات زمن كورونا.. صالات سينما في غرف فندقية

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ابتكارات زمن كورونا.. صالات سينما في غرف فندقية

الفرنسيون يبحثون عن طرق مبتكرة لإشباع رغبتهم في حضور المسارح وزيارة المتاحف افتراضياً ومشاهدة الأفلام

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باريس - ليث بزاري

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نفد صبر الفرنسيين بسبب إغلاق المرافق الثقافية في البلاد، ما دفعهم للبحث عن طرق أخرى لإشباع رغبتهم في حضور المسارح وزيارة المتاحف افتراضياً ومشاهدة الأفلام في صالات سينما فريدة.

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فمنذ إغلاقِ دور السينما في فرنسا منذ أشهر، عدة يفتقد الفرنسيون حضور أفلام جديدة ومتنوعة، ما دفع صاحب إحدى الصالات بتشييد أول فندق في العالم يقدم لنزلائه عرض أفلام في صالات سينما تحولت إلى غرف فندقية، إذ يمكن للزبون مشاهدةُ عرض أحد الأفلام التي يرغب إن كان عُرِض في الأسواق هذا الأسبوع أو آخر 3 أشهر، ما يتيح للشخص وأصدقائه مشاهدة الفيلم الذي لم يتمكن من مشاهدته في صالات السينما.

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الفريد في الأمر أنه يمكن عرض أفلام خاصة صوّرها الزبائن كأفلام إجازاتهم أو صور أبنائهم بفضل التقنيات التي وضعت في غرف الفندق.

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كل غرفة من الـ36 غرفة التي تشكل الفندق شيدت بطريقة حرفية تليق بصالة سينما، إذ تم بناء جدران عازلة ونظام صوت خاص، وصُممت بإشراف مهندس معماري محترف.

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ولتذكير الزبائنِ بأنهم في غرفة سينمائية، لم تتردد إدارة الفندق بإضافة لمسة فريدة، إذ للتحدث إلى مكتب الاستقبال ما على الزبون إلا طلبُ الرقم صفر صفر سبعة 007 أي أحد أفلام جيمس بوند.

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