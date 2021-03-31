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مفاجآت مقابلة أوبرا تتوالى.. هل تزوج هاري وميغان سراً قبل زفافهما؟

Prince Harry looks at his bride, Meghan Markle, as she arrives accompanied by the Prince of Wales in St George's Chapel at Windsor Castle for their wedding in Windsor, Britain, May 19, 2018. Jonathan Brady/Pool via REUTERS
من زفاف هاري وميغان الملكي "أرشيفية"

مفاجآت مقابلة أوبرا تتوالى.. هل تزوج هاري وميغان سراً قبل زفافهما؟

زعيم كنيسة إنجلترا ينفي تزويجهما سرّاً قبل زفافهما الملكي الرسمي

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العربية.نت

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رفض رئيس أساقفة كانتربري (زعيم كنيسة إنجلترا)، الثلاثاء، ادّعاء الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل بأنه قام بتزويجهما سرّاً قبل 3 أيام من حفل زفافهما الملكي.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" Daily Mail البريطانية، فقد كسر رئيس الأساقفة جاستن ويلبي، صمته بشأن ما قاله الزوجان للإعلامية الأميركية أوبرا وينفري قبل ثلاثة أسابيع، حيث قال إنه وقّع على شهادة زفاف هاري وميغان في يوم الزفاف الملكي الذي شاهده الملايين حول العالم.

من مقابلة هاري وميغان
من مقابلة هاري وميغان

وخلال مقابلتهما مع أوبرا وينفري، قال دوق ودوقة ساسكس إنهما تزوّجا سرّاً قبل 3 أيام من حفل زفافهما الملكي.

وأكد ويلبي (65 عاماً) أن الزفاف القانوني كان يوم السبت 19 مايو 2018 في كنيسة "سان جورج".

هاري وميغان أثناء الزفاف ويظهر بجانبهما رئيس أساقفة كانتربري
هاري وميغان أثناء الزفاف ويظهر بجانبهما رئيس أساقفة كانتربري

وأضاف: "لقد أجريت عدداً من الاجتماعات الخاصة والرعوية مع هاري وميغان قبل الزفاف. لكن الزفاف القانوني كان يوم السبت. لقد وقّعت على شهادة الزواج في ذلك اليوم، وهي وثيقة قانونية، وكنت سأرتكب جريمة جنائية خطيرة إذا وقّعت عليها وأنا أعلم أنها مزوّرة".

رئيس أساقفة كانتربري
رئيس أساقفة كانتربري

وزعم الزوجان أن الحدث تم في الفناء الخلفي لمنزلهما بحضور ويلبي فقط، وإنهما تبادلا نذور الزواج الشخصية (وهي وعود يتعهد بها الزوجان في أثناء زفافهما) معاً في ذلك اليوم.

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وقالت ميغان: "لم يعلم أي شخص شيئاً عن هذه المراسم السرية الخاصة".

إلا أن وثيقة الزفاف الرسمية التي نشرتها صحف بريطانية، كشفت عن أنه لا يوجد زواج سرّي، وأن الاثنين تزوجا في 19 مايو 2018، تاريخ زواجهما الرسمي.

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