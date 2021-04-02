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سيدة أميركا الأولى "مضيفة جوية" توزع المثلجات!

جيل بايدن

سيدة أميركا الأولى "مضيفة جوية" توزع المثلجات!

"إنها كذبة إبريل!"

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العربية.نت، فرانس برس

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في مزحة طريفة بمناسبة الأول من إبريل، بادرت سيدة أميركا الأولى جيل بايدن الخميس متنكرة بزي مضيفة إلى توزيع المثلجات على ركاب كانوا يرافقونها في رحلة بالطائرة.

وتسلّم أفراد الطاقم وعناصر الاستخبارات والصحافيون قطع المثلجات من امرأة سمراء قصيرة الشعر تضع كمامة سوداء وشارة تحمل اسم "جازمين" جالت بينهم في ممرات الطائرة التي كانت عائدة بها إلى واشنطن بعد زيارة لولاية كاليفورنيا.

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وبعد خمس دقائق، أطلت "جازمين" مجدداً على الصحافيين، وخلعت شعرها المستعار، وكشفت لهم هويتها الحقيقية، معلنة لهم: "إنها كذبة إبريل!".

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تفاجئ جيل بايدن الركاب على طائرة. فعندما كان زوجها نائباً لرئيس الولايات المتحدة، دخلت ذات مرة إحدى مقصورات الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" وصرخت "بوو!" بوجه أول شخص فتح بابها، وفق وسائل إعلام أميركية.

كما اعترف الصحافيون الذين رووا وقائع مزحة جيل بايدن بأن تنكرها انطلى عليهم، معزّين أنفسهم بأن أفراد فريقها حتى لم يتعرفوا عليها.

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