رقم أميركي قياسي بتطعيم أكثر من 4 ملايين في يوم واحد

أكثر من 4 ملايين أميركي ومقيم في الولايات المتحدة، تم تطعيمهم يوم الجمعة، في رقم قياسي جديد، رفع متوسط 7 أيام مضت إلى 3 ملايين تطعيم في اليوم، وفقا لما ألمت به "العربية.نت" من وسائل إعلام أميركية، نقلت التفاصيل أمس السبت عن "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" كما عن تغريدة كتبها الدكتور Cyrus Shahpar مدير بيانات كوفيد-19 في البيت الأبيض في حسابه التويتري، وقال فيها: "Waw.. يوم قياسي للتقارير.. تم الإبلاغ عن 4.08 مليون جرعة تم تناولها فوق المجموع بالأمس "وفق تعبيره.

أما الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في البيت الأبيض، فذكر أنه إذا استمر الناس بارتداء الأقنعة وتجنبوا الحشود وترك برنامج التطعيم يقوم بعمله، فستعود الحياة إلى طبيعتها في الولايات المتحدة بشكل أسرع (..) سنصل إلى حيث يريد (الناس) أن يكونوا، وأين أريد أن أكون ، وأين تريد أنت أن تكون، أي حيث لدينا عدد كافٍ من المحميين باللقاحات بحيث يمكننا الخروج ومشاهدة أزهار الكرز" طبقا لما تفاءل به.

ذكر الدكتور فاوتشي أيضا، أنه بمجرد انخفاض معدلات انتقال العدوى بدرجة كافية، ستصدر "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" إرشادات منقحة حول ما يمكن أن يفعله الذين تم تطعيمهم بالكامل بأمان، حيث "لن يستمر هذا إلى الأبد، لأنه في كل يوم يتم تطعيم 4 ملايين، أو 3 ملايين، تقترب أكثر فأكثر من السيطرة (حتى) يتغلب اللقاح والتطعيمات في هذا البلد على انتشار الفيروس، وليس هناك أي شك بأن اللقاح سينتصر" مؤكدا أن أكثر من 161 مليون تطعيم تم في الولايات المتحدة، وفقا لبيانات المراكز المنشورة أمس السبت.