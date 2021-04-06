.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أراد اغتصاب رضيعة فوقع في الفخ.. اعتقال وطرد مدرس

Xavier Alexander
كزافييه ألكسندر

أراد اغتصاب رضيعة فوقع في الفخ.. اعتقال وطرد مدرس

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في حادثة صادمة، ألقت الشرطة الأميركية القبض على مدرس ومربي أطفال عرض رغبته في اغتصاب طفلة عمرها عامين مقابل 200 دولار.

وفي التفاصيل، نشر والد الطفلة (39 عاما) إعلانا على أحد المواقع، يطلب فيه مشاركة غرفة استأجرها في فندق لبضعة أيام قبل انتقاله إلى منزله الجديد، مشيرا إلى أن لديه ابنة تبلغ من العمر عامين، وطلب امتناع "غريبي الأطوار ومن يتعاطون المخدرات"، وفق ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس".

فضيحة بجريمة "اغتصاب فيرمونت".. حبس ابنة فنانة مصرية مصر فضيحة بجريمة "اغتصاب فيرمونت".. حبس ابنة فنانة مصرية

وبعد ذلك، وصلته رسائل نصية من شخص يدعى كزافييه ألكسندر 27 عاما، سأله: "هل سأكون وحدي مع ابنتك؟" وعندما رُفض طلبه، أجاب بأنه سيذهب إلى مكان آخر، فاتصل الأب بمكتب شريف المقاطعة.

بدورهم، قام ضباط الشرطة بانتحال شخصية الأب وتواصلوا مع ألكسندر ليخبروه أن بإمكانه أن يكون بمفرده مع الفتاة إذا دفع ثمن ليلتين في غرفة الفندق.

شرطة فلوريدا
شرطة فلوريدا

ووافق الطرفان على الالتقاء في الفندق، الأسبوع الماضي، على أن يحضر الشخص مبلغ 200 دولار، وبعد وصوله، وجد الشرطة في استقباله عند الباب وتم القبض عليه.

واعترف المتهم بإرسال الرسائل، قائلا إنه كان يعاني من إدمان جنسي، لكنه نفى التحرش بأي أطفال.

وطرد كزافييه ألكسندر على الفور من وظيفته في إحدى المدارس الابتدائية بمقاطعة بالم بيتش في ولاية فلوريدا، بعد صدور تقرير الشرطة حول عملية القبض عليه والتي تضمنت نصب كمين له.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
جديد كورونا.. لا علاقة بين فصيلة الدم والإصابة جديد كورونا.. لا علاقة بين فصيلة الدم والإصابة
إعلامي بريطاني شهير يكشف حقيقة ميغان.. إعلامي بريطاني شهير يكشف حقيقة ميغان.. "17 ادعاء كاذبا"
الأكثر قراءة
جربت كل طرق حرق دهون الخصر بلا فائدة؟ إليك الأبسط والأنجع  جربت كل طرق حرق دهون الخصر بلا فائدة؟ إليك الأبسط والأنجع 
ثوم وفلفل أسود وقرفة.. كيف تتخلص من الوزن الزائد بمكونات من مطبخك؟ ثوم وفلفل أسود وقرفة.. كيف تتخلص من الوزن الزائد بمكونات من مطبخك؟
الأردن.. الأمير حمزة يوقع على رسالة مؤكداً فيها ولاءه للملك عبدالله الأردن.. الأمير حمزة يوقع على رسالة مؤكداً فيها ولاءه للملك عبدالله
الحج والعمرة: منح تصاريح العمرة والزيارة للحرمين برمضان لهذه الفئة الحج والعمرة: منح تصاريح العمرة والزيارة للحرمين برمضان لهذه الفئة
الغذاء والدواء السعودية: وصول لقاحات كورونا جديدة تخضع للتقييم الغذاء والدواء السعودية: وصول لقاحات كورونا جديدة تخضع للتقييم
مدافع أتالانتا: طلبت قميص رونالدو.. لكنه أحرجني مدافع أتالانتا: طلبت قميص رونالدو.. لكنه أحرجني
قبل أن تذهب
الاتحاد الأوروبي يعرض خارطة طريق على تركيا لعودتها إلى أحضان الاتحاد
الاتحاد الأوروبي يعرض خارطة طريق على تركيا لعودتها إلى أحضان الاتحاد
اكتشف المزيد