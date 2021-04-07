.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

هكذا انتهى تقارب روسي فرنسي بحرب عالمية قتلت الملايين

رسم تخيلي يجسد التقارب الفرنسي الروسي
رسم تخيلي يجسد التقارب الفرنسي الروسي

هكذا انتهى تقارب روسي فرنسي بحرب عالمية قتلت الملايين

الصراع النمساوي الصربي عام 1914 تحوّل لحرب عالمية عقب تفعيل التحالفات بأوروبا

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت – طه عبد الناصر رمضان

نشر في: آخر تحديث:

سنة 1890، تفاجأت أوروبا باستقالة المستشار الألماني، الملقب بالمستشار الحديدي، أوتو فون بسمارك (Otto Von Bismarck) الذي لعب الدور الأبرز في تحقيق حلم الوحدة الألمانية عام 1871. وقد جاءت استقالة بسمارك، الذي قضى نحو 19 عاما بالمنصب، عقب صعود فيلهلم الثاني (Wilhelm II) على عرش ألمانيا خلفا لوالده فريدريك الثالث (Frederick III) الذي توفي يوم 15 يونيو 1888 بسبب إصابته بسرطان الحنجرة.

روسيا تتهم "تويتر" بتحريض المراهقين على التظاهر تكنولوجيا تويتر روسيا تتهم "تويتر" بتحريض المراهقين على التظاهر

فبعد مضي أقل من عامين على استلامه عرش ألمانيا، اختلف فيلهلم الثاني مع مستشاره بسمارك واتجه للحد من سلطاته. وبينما اعتمد بسمارك طيلة السنوات الفارطة على السياسة الواقعية (Realpolitik) لضمان مكانة بلاده بأوروبا والحفاظ على موازين القوى، اتجه فيلهلم الثاني نحو اعتماد برنامج السياسة العالمية (Weltpolitik) التي ركّزت على تحويل ألمانيا لقوة استعمارية وعسكرية. وبسبب هذا الخلاف الجوهري حول السياسة الخارجية للبلاد، أجبر بسمارك على التخلي عن منصبه متسببا بذلك في خلق وضع سياسي جديد بأوروبا مهّد لاندلاع الحرب العالمية الأولى.

جانب من الجنود الألمان المشاركين بالحرب العالمية الأولى
جانب من الجنود الألمان المشاركين بالحرب العالمية الأولى

سياسة عزل فرنسا بأوروبا

وطيلة فترة تقلده لمنصب المستشار، تمكّن بسمارك من عزل فرنسا سياسيا بأوروبا عقب حرب 1870 التي انتهت بهزيمة الفرنسيين وتحقيق الوحدة الألمانية وحصول ألمانيا على منطقة الألزاس لورين (Alsace-Lorraine). وبادئ الأمر، تمكّن بسمارك من إقصاء فرنسا من التحالفات على الساحة الأوروبية عن طريق إبرام اتفاقية الأباطرة الثلاثة التي جمعت بين كل من القيصر الروسي ألكسندر الثاني والقيصر الألماني فيلهلم الأول وإمبراطور النمسا فرانز جوزيف. وبفضل حنكته السياسية، نجح المستشار الألماني في الحفاظ على هذه الاتفاقية لسنوات على الرغم من وجود خلافات كبيرة بين الروس والنمساويين حول مسألة البلقان.

صورة لعدد من المدافع البريطانية خلال الحرب العالمية الأولى
صورة لعدد من المدافع البريطانية خلال الحرب العالمية الأولى

عام 1882، ساهم بسمارك في ظهور التحالف الثلاثي الذي جمع بين كل من ألمانيا وإيطاليا والنمسا – المجر. ولتجنب أي تقارب روسي فرنسي محتمل خلال السنوات التالية، أبرم المستشار الحديدي سنة 1887 اتفاقية سرية، دون علم النمساويين، مع القيصر الروسي ألكسندر الثالث.

وعلى حسب اتفاقيته مع الروس، تعهّد القيصر ألكسندر الثالث بعدم التدخل بأي نزاع قد يندلع بين الألمان والفرنسيين. وفي المقابل، وعد بسمارك بضمان حياد بلاده فيما يخص مسألة خلاف الروس مع النمساويين حول البلقان.

صورة ملونة اعتمادا على التقنيات الحديثة لعدد من الجنود الألمان بالخنادق خلال الحرب العالمية الأولى
صورة ملونة اعتمادا على التقنيات الحديثة لعدد من الجنود الألمان بالخنادق خلال الحرب العالمية الأولى

تقارب روسي فرنسي انتهى بحرب عالمية

مع رحيل أوتو فون بسمارك عام 1890 وتعيين ليو فون كابريفي (Leo von Caprivi) بدلا منه، فضّل القيصر الجديد فيلهلم الثاني التقرّب من النمسا وتعزيز العلاقات مع إمبراطورها فرانز جوزيف. وبسبب ذلك، رفض القيصر الألماني تجديد اتفاقيته السابقة مع روسيا واعتبرها متناقضة مع التوجهات الجديدة لبلاده.

إلى ذلك، جعلت السياسة الخارجية الجديدة لفيلهلم الثاني التقارب الروسي الفرنسي أمرا حتميا حيث استغلت فرنسا هذه الفرصة لفتح حوار مع القيصر ألكسندر الثالث الذي رحّب بالأمر واعتبره خطوة ضرورية لمواجهة الصداقة الألمانية النمساوية والحفاظ على موازين القوى بأوروبا.

صورة للمستشار الألماني بسمارك
2 صور صورة للمستشار الألماني بسمارك
2 صور
صورة للمستشار الألماني بسمارك
صورة للمستشار الألماني بسمارك
صورة للإمبراطور الألماني فيلهلم الثاني
صورة للإمبراطور الألماني فيلهلم الثاني

سنة 1891، سرّعت عملية تجديد اتفاقية التحالف الثلاثي بين برلين وروما وفيينا في نشأة التحالف الروسي الفرنسي. وبعد زيارة قام بها أسطول بحري فرنسي لميناء كرنشتات (Kronstadt) الروسي سنة 1891 وأخرى قام بها أسطول بحري روسي لميناء تولون (Toulon) الفرنسي سنة 1893، قبل الطرفان بما جاء بالإتفاق المبدئي لعام 1892 والذي يقضي بأن تجند باريس ما لا يقل عن 1.3 مليون جندي لدعم روسيا في حال مهاجمتها من قبل ألمانيا، وأن تقوم سانت بطرسبرغ في المقابل بإرسال 800 ألف عسكري لمقارعة الألمان في حال قيامهم بعمل عدائي ضد فرنسا.

كرّس هذا التحالف الفرنسي الروس الذي انضمت إليه بريطانيا لاحقا ظهور سياسة التحالفات بأوروبا وساهم في زيادة حدة التوتر بأوروبا. وعام 1914، تحوّل الصراع النمساوي الصربي لحرب عالمية على إثر تفعيل هذه التحالفات العسكرية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
وكالة أدوية أوروبية تحرج مسؤولها.. تخبط حول أسترازينيكا وكالة أدوية أوروبية تحرج مسؤولها.. تخبط حول أسترازينيكا
خرف واضطراب وسكتات.. مصائب يتركها كورونا ويرحل خرف واضطراب وسكتات.. مصائب يتركها كورونا ويرحل
الأكثر قراءة
مسؤول بالأدوية الأوروبية: هناك صلة بين أسترازينيكا والجلطة مسؤول بالأدوية الأوروبية: هناك صلة بين أسترازينيكا والجلطة
السعودية: تعليق الإفطار والسحور والاعتكاف في رمضان السعودية: تعليق الإفطار والسحور والاعتكاف في رمضان
جريمة مروعة هزت مصر.. نبش قبر امرأة وحرق جثتها جريمة مروعة هزت مصر.. نبش قبر امرأة وحرق جثتها
بعد فشل مفاوضات سد النهضة.. أول تعليق من السيسي بعد فشل مفاوضات سد النهضة.. أول تعليق من السيسي
هذه فحوى الرسالة التي حملها وزير خارجية السعودية للأردن هذه فحوى الرسالة التي حملها وزير خارجية السعودية للأردن
صلاح ثالث مصري يهز شباك ريال مدريد.. تعرف على من سبقه صلاح ثالث مصري يهز شباك ريال مدريد.. تعرف على من سبقه
قبل أن تذهب
تكليف نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة في إسرائيل
تكليف نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة في إسرائيل
اكتشف المزيد