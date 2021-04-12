.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الأمير أندرو: وفاة فيليب خلفت فراغا هائلا بحياة الملكة

الأمير فيليب
الأمير فيليب

الأمير أندرو: وفاة فيليب خلفت فراغا هائلا بحياة الملكة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في الوقت الذي يواصل الشعب البريطاني وضع الزهور أمام المقار الملكية لوفاة الأمير فيليب زوج الملكة اليزابيث الثانية، قال الأمير أندرو، الأحد، إن وفاة الأمير فيليب خلفت "فراغا هائلا" في حياة الملكة إليزابيث الثانية.

سفير بريطانيا في بغداد: استقرار العراق ضروري للمنطقة العراق سفير بريطانيا في بغداد: استقرار العراق ضروري للمنطقة

أندرو وهو الابن الثالث للزوجين الملكيين بين أربعة أبناء، حضر قداس الأحد بكنيسة "كل القديسين" الملكية في وندسور، برفقة آخرين من أبناء الأسرة، بعد يومين من وفاة الأمير (99 عاما ) في قلعة وندسور.

إلى ذلك، قال أندرو إن الملكة "وصفت الأمر بأنه خلف فراغا هائلا في حياتها"، مضيفا "لقد فقدنا (رجلا بمثابة) جد للأمة.. وأشعر بحزن عميق وأقف داعما لأمي التي تشعر بوطأة الأمر أكثر من أي شخص آخر على الأرجح".

شقيقه الأصغر، الأمير إدوارد، وصف وفاة فيليب بأنها "صدمة مخيفة" لكنه أشار إلى أن الملكة "متماسكة وتتحمل الأمر".

صوفي، زوجة الأمير إدوارد، قالت إن الملكة "تفكر في الآخرين قبل أن تفكر في نفسها".

وحث القصر الملكي ومسؤولو الحكومة الشعب على عدم المجيء بشكل شخصي بسبب قيود فيروس كورونا التي تحظر الاختلاط الاجتماعي.

غير أن المئات أحضروا بطاقات وزهورا ووضعوها أمام بوابات قلعة وندسور (32 كيلو مترا) غربي لندن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
دواء من الداء؟!.. بروتين من كورونا قد يكون طوق النجاة دواء من الداء؟!.. بروتين من كورونا قد يكون طوق النجاة
لماذا حمل أول رائد فضاء مسدسا معه في المركبة ليحميه؟ لماذا حمل أول رائد فضاء مسدسا معه في المركبة ليحميه؟
الأكثر قراءة
"بس يا بابا".. محمد رمضان يرد على انتقادات عمرو أديب
السعودية.. تعذر رؤية هلال شهر رمضان السعودية.. تعذر رؤية هلال شهر رمضان
بعد 20 سنة هكذا تغيرت بطلة بعد 20 سنة هكذا تغيرت بطلة "الحاج متولي".. والفنانة ترد
انظر إلى ميسي وهو يرتجف أثناء المباراة مع ريال مدريد انظر إلى ميسي وهو يرتجف أثناء المباراة مع ريال مدريد
لماذا حمل أول رائد فضاء مسدسا معه في المركبة ليحميه؟ لماذا حمل أول رائد فضاء مسدسا معه في المركبة ليحميه؟
فرنسا عن فضيحة فرنسا عن فضيحة "الكرسي": تركيا تعمدت الإساءة.. إنه فخ
قبل أن تذهب
المستقلون يتصدرون قوائم المشاركين في الانتخابات النيابية الجزائرية
المستقلون يتصدرون قوائم المشاركين في الانتخابات النيابية الجزائرية
اكتشف المزيد