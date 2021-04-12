غداً.. أول أيام الشهر الكريم في هذه الدول

بعدما أعلنت المحكمة العليا في السعودية أن غداً الثلاثاء أول أيام شهر رمضان المبارك، لحقت بها الإمارات، والكويت، والبحرين، ومصر، والأردن، والعراق ليعلنوا جميعاً يوم غد أول أيام الشهر الفضيل.

فيما أعلنت سلطنة عُمان الأربعاء أول أيام رمضان.

تقليل ساعات العمل في الإمارات

أصدر ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، تعميماً بتقليل ساعات العمل لجميع العاملين في منشآت القطاع الخاص في الدولة خلال شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1442.

ونشرت الوزارة تغريدة عبر حسابها بتويتر جاء فيها تعميم بتقليل ساعات العمل لجميع العاملين في منشآت القطاع الخاص في الدولة خلال شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1442، وذلك بمقدار ساعتين يوميا.

إجراءات خاصة في الكويت

وقرر مجلس الوزراء الكويتي السماح بإقامة صلاة التراويح بالمساجد للرجال بعد صلاة العشاء مباشرة ولمدة 15 دقيقة فقط، مع الالتزام بالاشتراطات الاحترازية المعمول بها في المساجد.

كما أكد على ضرورة الاستمرار بإغلاق المساجد بعد كل صلاة، ومنع الاعتكاف وإقامة المحاضرات والدروس، وغيرها من أنشطة، مشدداً على منع إقامة موائد الإفطار والسحور في المساجد، والأماكن العامة والخاصة والاكتفاء بتوزيع الوجبات دون تجمع.

وحث المجلس المواطنين ممن لم يتلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا، على أداء الصلاة في المنازل.

خطة في العراق

فيما أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الاثنين، تنفيذها خطة خاصة بشهر رمضان، بالاعتماد على خزين المعلومات الاستخبارية.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي، وفقاً للوكالة الرسمية، إن الخطة المنفذة مع قرب حلول شهر رمضان، تشمل عمليات استباقية تعتمد على ما حصلنا عليه من معلومات استخبارية وتطبيق هذه المعلومات من أجل ملاحقة ومطاردة التنظيمات الإرهابية.

في الأردن أيضاً

من جهته، أعلن الأردن عن إجراءات جديدة ستدخل حيز التنفيذ في شهر رمضان، بينها السماح بأداء الصلاة في المساجد لبعض الصلوات سيرا على الأقدام، والسماح لخدمة التوصيل بالاستمرار بتقديم خدماتها حتى ساعات الفجر، وإجراءات أخرى حول المنشآت السياحية.

كما لم يتوقع أن تكون صلاة التراويح من ضمن الصلوات المتوقع عودتها خلال الشهر الكريم إلى المساجد.