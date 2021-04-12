ميغان تغيب عن جنازة الأمير فيليب وهاري يحضر.. ما السبب؟

فيما واصل الشعب البريطاني وضع الزهور أمام المقار الملكية لوفاة الأمير فيليب زوج الملكة اليزابيث الثانية، يترقب الكثيرون يوم السبت القادم لمشاهدة مراسم الجنازة التي ستكون بحضور الأمير هاري ودون زوجته.

وقال قصر بكنغهام إن ميغان زوجة هاري لن تحضر الجنازة بناء على نصيحة طبيبها بعدم السفر نظرا لأنها حامل.

كما أكد ناطق باسم القصر الملكي البريطاني أن الأطباء طلبوا من ميغان عدم الذهاب إلى بريطانيا من أجل الحفاظ على صحة الحمل.

حجر صحي

كما ذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن الأمير هاري عاد إلى بريطانيا أمس الأحد ومن المقرر أن يخضع لحجر صحي لوقت مناسب قبل أن يشارك في الجنازة التي ستقام في 17 أبريل.

إلى ذلك، قال الأمير أندرو الابن الثاني للملكة إليزابيث وزوجها الراحل الأمير فيليب، إن وفاة والده حرمت الأمة من "جدها" وتركت فراغا كبيرا في حياة والدته بعد زواج دام 73 عاما.

وقال إن وفاة الأمير فيليب خلفت "فراغا هائلا" في حياة الملكة إليزابيث الثانية.

فراغا هائلاً

كما أضاف إن الملكة "وصفت الأمر بأنه خلف فراغا هائلا في حياتها" وقال "لقد فقدنا (رجلا بمثابة) جد للأمة.. وأشعر بحزن عميق وأقف داعما لأمي التي تشعر بوطأة الأمر أكثر من أي شخص آخر على الأرجح".

بدوره وصف شقيقه الأصغر الأمير إدوارد، وفاة فيليب بأنها "صدمة مخيفة" لكنه أشار إلى أن الملكة "متماسكة وتتحمل الأمر".

وحث القصر الملكي ومسؤولو الحكومة الشعب على عدم المجيء بشكل شخصي بسبب قيود فيروس كورونا التي تحظر الاختلاط الاجتماعي. غير أن المئات أحضروا بطاقات وزهورا ووضعوها أمام بوابات قلعة وندسور (32 كيلو مترا) غربي لندن.

ومن المرتقب أن تتم دعوة الجمهور إلى الوقوف دقيقة صمت عند الساعة الثانية من بعد الظهر بالتوقيت المحلّي.

كما من المتوقع أن يُنقل الحدث عبر شاشات التلفزة، علماً أنه سيُنظّم بحضور 30 شخصاً فقط، وذلك مراعاةً للقواعد المتبعة من أجل الحد من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن الأمير فيليب توفي قبل 4 أيام من حلول موعد ذكرى زواجه من الملكة قبل 73 عاماً.