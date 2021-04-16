قطعت البث 100 مرة.. صورة مساعدة حكم تغيظ طهران

يبدو أن السلطات الإيرانية لم تتقبل بعد وجود حكام نساء بلباس رياضي في ملاعب كرة القدم العالمية. فطهران التي ظلت لسنوات طويلة تمنع دخول النساء إلى الملاعب، ولا تزال تفرض العديد من القيود على مشاركة الإيرانيات في المسابقات الرياضية الدولية، انزعجت قبل أيام من مشهد مساعدة الحكم سيان ماسي-إليس التي ارتدت خلال إحدى مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، اللباس الرياضي المتعارف عليه (سروال قصير مع قميص رياضي)

ما اضطر التلفزيون الرسمي إلى قطع بث الدوري أكثر من 100 مرة لتفادي عرض مساعدة الحكم!

واستعاضت القناة عن تلك اللحظات المقتطعة عشرات المرات، بصورة طبيعية لملعب توتنهام هوتسبير والشوارع الخلفية في إنفيلد في محاولة لتجنب ظهور ماسي-إليس.

زوبعة انتقادات

ما أثار زوبعة على مواقع التواصل، فضلا عن توجيه مجموعات حقوقية مدنية إيرانية عدة سيلا من الاتقادات إلى السلطات المعنية، بحسب ما أفادت صحيفة "ديلي ميل البريطانية".

إلى ذلك، كتبت مجموعة My Stealthy Freedom التي تناضل ضد القوانين التمييزية بين الجنسين في إيران: "انزعج مراقبو التلفزيون من وجود حكام يرتدون سراويل قصيرة. فلم يجدوا حلاً سوى الابتعاد عن التحركات في الملعب والاستعاضة عنها بمشاهد للشوارع".

كما اعتبرت تلك المجموعة المعارضة أن "الرقابة في الحمض النووي للجمهورية الإسلامية الإيرانية...هذه أيديولوجية النظام القمعي".

إلى ذلك، قال أحد المعلقين مازحا: "آمل أن يكون المشاهدون قد استمتعوا بالعرض الجغرافي".