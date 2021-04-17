بالصور.. هاري يسير بجانب ويليام وميغان تتابع من كاليفورينا

في حين تابع الكثيرون جنازة الأمير فيليب التي انطلقت بنقل نعشه من قلعة وندسور إلى كنيسة سانت جورج، كانت الأعين تنظر إلى الأمير هاري الذي ظهر للمرة الأولى، السبت، علناً مع عائلته منذ انسحابه من النظام الملكي، وظهر إلى جانب أخيه الأكبر الأمير ويليام.

وتعتبر جنازة دوق إدنبره هي أول تجمع للعائلة المالكة بعد سلسلة من الخلافات الداخلية التي خرجت للعالم بعد المقابلة المدوية التي أجراها الأمير هاري وزوجته الممثلة الأميركية ميغان ماركل مع أوبرا وينفري في مارس/آذار.

ومشى أولاد الأمير الراحل الأربعة تشارلز وآن وأندرو وإدوارد خلف النعش بعد تأدية الحرس الوطني التحية له، يرافقهم حفيداه وليام وهاري.

نصيحة بعدم السفر

كما كشف مصدر مطلع إن زوجة الأمير البريطاني هاري تابعت جنازة الأمير فيليب من منزلها في ولاية كاليفورنيا الأميركية اليوم السبت بعدما نصحها طبيبها بعدم السفر وهي حبلى.

وسار هاري في الموكب خلف نعش جده الأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث وذلك مع أعضاء آخرين بالعائلة الملكية يتقدمهم والده الأمير تشارلز وشقيقه الأمير وليام.

زواج.. وجنازة في كنيسة سانت جورج

وأقيمت مراسم الجنازة بكنيسة سان جورج حيث تزوج هاري وميغان في 2018.

وكان دوق إدنبره قد توفي يوم التاسع من أبريل الجاري عن عمر بلغ 99 عاماً في قلعة وندسور، وفقدت الملكة بذلك على حد تعبيرها "قوتها" و"سندها" الذي ظل منذ تتويج إليزابيث الثانية في 1952 في الخلف مؤيدًا لها بثبات.

يذكر أن هاري أكد خلال مقابلته النارية مع أوبرا وينفري، شائعات التباعد بينه وبين شقيقه، قائلاً "العلاقة هي مجرد مساحة في الوقت الحالي"، إلا أنه أضاف في حينه "الوقت يداوي كل الأشياء، نأمل في ذلك".

كما أشار إلى أن والده، وريث العرش الأمير تشارلز، لم يستقبل اتصالاته الهاتفية لبعض الوقت.

يذكر أن الزوجين ألقايا خلال تلك المقابلة التي أحدثت ضجة في بريطانيا، قنبلة من خلال الكشف أن عضواً - لم يذكرا اسمه - من العائلة المالكة أعرب عن قلقه بشأن "لون بشرة" طفلهما بسبب عرق ميغان.

وبعد أيام من بث اتهامات العنصرية المتفجرة، قام ويليام بالرد، وقال للصحافيين "نحن لسنا عائلة عنصرية".