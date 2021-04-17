فيديو محرج وصادم.. نائب يظهر عارياً في اجتماع افتراضي

في حين أجبر فيروس كورونا البشرية على التباعد الاجتماعي وفرض قوانين للعمل عن بعد، ظهرت الكثير من المواقف المحرجة نتيجة الاجتماعات الافتراضية.

ففي موقف محرج وصادم، ظهر البرلماني الكندي، ويليام أيموس، أمام أعضاء مجلس العموم لبرلمان كندا عاريا خلال اجتماع افتراضي.

ونشرت وسائل إعلام كندية صورة توثق أيموس، الذي يمثل في مجلس العموم منذ العام 2015 بلدية بونتياك بمقاطعة كيبك، خلال اجتماع عبر الفيديو يوم الأربعاء وهو عارٍ تماما، ويقف بين علمي كندا وكيبك.

اعتذار رسمي

كما لفتت النائبة البارزة من كتلة كيبك، كلود ديبيليفيل، اهتمام المجتمعين إلى الحادث، قائلة باللغة الفرنسية: "ربما يجب تذكير أعضاء البرلمان، وخاصة الذكور منهم، بضرورة ارتداء ربطة عنق وسترة وكذلك القميص والبنطال".

بدوره، قدم البرلماني الكندي اعتذارا رسميا عن الحادث، وقال في بيان رسمي: "هذا كان خطأ مؤسفا.. كان الفيديو الخاص بي في وضع التشغيل عن طريق الخطأ، عندما كنت أنوي أن أرتدي ملابس العمل الخاصة بي بعد مماسرة الرياضة، وأعتذر بصدق لزملائي في مجلس العموم عن هذا الخطأ غير المقصود.. ولن يتكررا أبدا".