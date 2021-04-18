انظر كيف حاصروا حكم مباراة للإناث وأشبعوه لكما وركلا

تعرض حكم مباراة بكرة السلة للفتيات، لعنف جماعي خرج منه مصابا بلكمات وركلات عندما دخل في شجار مع متفرج ولاعبة معا في مركز Pacers Athletic Center الرياضي، وهو في مدينة Westfield بولاية انديانا الأميركية، حيث ظهر الحكم وهو يتلقى الضربات في فيديو انتشر منذ يومين واكتظت به وسائل التواصل والاعلام.

كانت المباراة تقترب من نهاية ربعها الأول عندما وصفت الحكم خطأ فنيا على فريق "بايلور" المحلي لكرة السلة، فاغتاظت مدربة الفريق، وبدأت تلاسنا معها، تلاه شجار، ثم حصار كامل للحكم "الذي حجما من الركل واللكم لم يكن يتصوره" وفقا لما ذكرت صحيفة The Indianapolis Star في تقرير أطلعت عليه "العربية.نت" بموقعها، وفيه روت أن الأمور وصلت إلى ذروتها عندما شق متفرج طريقه إلى الملعب وبدأ في تصوير الحكم بالفيديو بهاتفه المحمول، ويبدو أنه قال عبارة مسيئة للحكم، وبثوان معدودات بدأ الاعتداء الجماعي على الحكم.

شخص آخر، نراه في الفيديو يظهر فجأة وينضم إلى الشجار، بينما حاول آخرون فصل المتعاركين بلا جدوى، ثم رفع المتفرج الحكم عن الأرض، وقلبه أرضا، وعندها شرعت لاعبة من "بايلور" وسددت الى الحكم لكمة قوية قبل أن ينهال آخرون على الحكم الذي لم يعد يظهر، لكثرة عدد المتكاتفين عليه بضرب من كل جانب.

شرطة المدينة، لا زالت تحقق للآن في الحادث الذي يعتقد أن من تدخل فيه كمتفرج، هو والد احدى اللاعبات، حيث راح يصوّر ما يجري بهاتفه المحمول، فتلاسن مع الحكم بعد أن قال له كلاماً مسيئا ما، فرد الآخر وصفعه على وجهه، الا أن الصفعة كلفته هجوما جماعيا عليه، لم ير مثله بحياته.