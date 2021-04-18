شاهد.. الأميران ويليام وهاري يتحدثان سوياً في جنازة جدهما

منحت مراسم جنازة الأمير فيليب حفيديه الأميرين ويليام وهاري أول فرصة للحديث معا علنا بعد الحديث عن خلافات وقعت بينهما مؤخراً.

ففي نهاية الجنازة توجه الأمير هاري، الذي حضر من الولايات المتحدة للمشاركة فيها، نحو شقيقه ويليام وزوجته كيت وتحدث معهما.

وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها الشقيقان علنا منذ أن أجرى هاري وزوجته ميغان مقابلة، أحدثت دويا هائلا، مع المذيعة أوبرا وينفري، الشهر الماضي.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو تلفزيونية كيف تحدث الأميران الشقيقان ويليام (38 عاماً) وهاري (36 عاماً) نجلا الأمير البريطاني تشارلز، حديثاً معاً عقب مراسم تشييع جنازة جدهما الأمير فيليب، زوج ملكة بريطانيا.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، فقد تحدث هاري في البداية مع زوجة ويليام، كيت ميدلتون (39 عاماً) عند بوابة الخروج بكنيسة سان جورج في قلعة وندسور.

وبعد ذلك انتظرهما ويليام ليسير الثلاثة معاً، يتوسطهم هاري، في محيط القلعة، حيث تحدث هاري وويليام في أثناء السير.

في حين تابع الكثيرون جنازة الأمير فيليب التي انطلقت بنقل نعشه من قلعة وندسور إلى كنيسة سانت جورج، كانت الأعين تنظر إلى الأمير هاري الذي ظهر للمرة الأولى، السبت، علناً مع عائلته منذ انسحابه من النظام الملكي، وظهر إلى جانب أخيه الأكبر الأمير ويليام.

ومشى أولاد الأمير الراحل الأربعة تشارلز وآن وأندرو وإدوارد خلف النعش بعد تأدية الحرس الوطني التحية له، يرافقهم حفيداه ويليام وهاري.

كما كشف مصدر مطلع أن زوجة الأمير البريطاني هاري تابعت جنازة الأمير فيليب من منزلها في ولاية كاليفورنيا الأميركية السبت، بعدما نصحها طبيبها بعدم السفر وهي حامل.

وتوترت العلاقة بين الأميرين منذ أن تخلى هاري وزوجته ميغان ماركل عن واجباتهما الملكية وانتقلا للعيش في الولايات المتحدة.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأن لقاءً لهاري وزوجته مع الإعلامية الأميركية أوبرا وينفري الشهر الماضي وسّع الفجوة بين هاري وشقيقه بعد أن وجّه هاري وزوجته مزاعم خطيرة ضد القصر الملكي.

وقالت صديقة مقربة من هاري وميغان، إن دوق ساسكس تحدث مع شقيقه الأكبر الأمير ويليام بعد المقابلة لكنّ الحديث لم يكن "بنّاء".

وكان هاري قد قال خلال المقابلة: "والدي وأخي محاصران. لا يحق لهما المغادرة، وأشعر بتعاطف كبير لذلك. لقد كنتُ أنا أيضاً محاصراً، ولكن لم أكن أعرف ذلك".