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ما الذي حدث لأميركي "من لبنان" حقنوه بلقاحين مختلفين؟

المحقون بالخطأ، وشهادة تطعيمه
المحقون بالخطأ، وشهادة تطعيمه
لقاح كورونا

ما الذي حدث لأميركي "من لبنان" حقنوه بلقاحين مختلفين؟

تلقى جرعتين من لقاح "مودرنا" وجرعة واحدة من لقاح "فايزر"

متابع الغاء المتابعة

لندن - العربية.نت 

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تتحدث وسائل الإعلام المحلية في الولايات المتحدة، عن أميركي من مدينة Lebanon في ولاية نيوهامشير، اسمه Craig Richards وعمره 53 سنة، بأن شيئا لم يحدث له حتى أمس، برغم تلقيه لقاحين مختلفين عن طريق الخطأ.

تم تطعيمه بلقاح "مودرنا" في 16 مارس الماضي، ثم عاد بعد 4 أسابيع لتلقي الجرعة الثانية في المكان نفسه، إلا أنهم حقنوه يوم 13 أبريل الجاري بلقاح "فايزر" عن طريق الخطأ، بحسب ما نقلت قناة WMUR 9 التلفزيونية عن الرجل الذي نسمعه في فيديو تعرضه "العربية.نت" أدناه، ويروي فيه ما حدث، قائلا إن من حقنه بالخطأ "خرج مسرعا من غرفة التطعيم" حين أدرك أن الحقنة الثانية لم تكن مودرنا، بل فايزر.

بعد دقائق قليلة عاد من أخطأ بالتطعيم ومعه طبيب طمأن المحقون بأنه سيكون بخير. كما أصدرت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في الولاية، بيانا أكدت فيه الأربعاء الماضي، أن كريغ ريتشاردز "سيكون على ما يرام، ولا يحتاج إلى جرعة ثالثة"، مضيفة أن "الجرعات المختلطة آمنة"، وفق تعبيرها.

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