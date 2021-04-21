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خطفها وأرداها قتيلة بطعنة واحدة.. جريمة قتل تهز الكويت

جريمة سكين دماء
تعبيرية عن جريمة قتل (istock)

خطفها وأرداها قتيلة بطعنة واحدة.. جريمة قتل تهز الكويت

الجاني أقدم على قتل امرأة بسبب خلاف مع شقيقتها

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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خلال الساعات الماضية، غدا هاشتاغ #جريمة_صباح_السالم، الأكثر تداولاً عبر منصات التواصل الاجتماعي في الكويت التي ضجت بجريمة قتل خلفت غضباً واسعاً.

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أتى ذلك، بعد أن أعلنت وزارة الداخلية مساء أمس الثلاثاء، أن قطاع الأمن الجنائي ألقى القبض على مواطن ارتكب جريمة قتل بمحافظة مبارك الكبير، بعد أن أقدم على طعن امرأة على خلفية رفع شقيقتها المحامية قضية ضده تتهمه بالشروع بالقتل.

طعنة في الصدر أردتها قتيلة

وفي تفاصيل بيان الوزارة، تبين أن القاتل خطف السيدة من سيارتها على الطريق السريع ونقلها إلى "وجهة مجهولة" حيث سدد لها طعنة في القلب. ثم عثر لاحقا على جثتها في أحد المستشفيات جنوب مدينة الكويت.

وأشارت الداخلية إلى أن المتهم أحيل إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

كما انتشر عبر تويتر مقطع فيديو لامرأة تصرخ وتشرح القصة وتقول إن الجاني أقدم على خطف أختها وابنتها بسبب اقتراب جلسة المحكمة في القضية التي رفعتها ضده، وذلك بعد أن اصطدم بسيارتها وأوقفها عنوة.

بدوره، كشف مصدر أمني أن عمليات الداخلية تلقت بلاغا من إدارة مستشفى العدان بوصول مواطنة في العقد الثالث مصابة بطعنة في الصدر لفظت أنفاسها الأخيرة بفعل غزارة الدماء التي نزفتها، موضحاً أنه وعلى الفور تمت الاستعانة بكاميرات المراقبة التي حددت المركبة التي كان يستقلها الجاني وتبين أنها نفس المركبة المسجلة التي اختطفت سابقا الضحية، فتحركت القوات وقبضت عليه.

إلى ذلك طالب المغردون بإنزال أقسى العقوبات على القاتل ودعم حق المرأة الضحية.

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