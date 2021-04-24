وفاة الطيار صاحب الأزمة مع محمد رمضان إثر وعكة صحية

توفي السبت، الطيار أشرف أبو اليسر صاحب الأزمة الشهيرة مع الفنان محمد رمضان، إثر تعرضه لوعكة صحية، وذلك بعد أسابيع من تعويضه بـ6 ملايين جنيه، وذلك بحسب ما أعلن حساب على موقع "فيسبوك"، منسوب لأحد أقارب الطيار الراحل.

الطيار أشرف أبواليسر كان قد تم احتجازه في الرعاية المركزة داخل أحد المستشفيات في القاهرة منذ فترة تتجاوز الشهر بعد تدهور حالته الصحية.

والطيار أشرف أبو اليسر، هو صاحب أزمة الفنان محمد رمضان، والتي فصل على إثرها.

ويأتي هذا بعد أسابيع قليلة من قضاء المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بتعويض الطيار أشرف أبو اليسر، بمبلغ 6 ملايين جنيه من الفنان محمد رمضان عن الأضرار التي لحقت به، بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، ورفض الدعوى الفرعية.

وذكرت قريبة الطيار الراحل أن الفنان محمد رمضان كان سبباً في تدهور الحالة النفسية والصحية للطيار أبو اليسر وكتبت: "حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا رمضان، عند الله تجتمع الخصوم".

وكان الطيار أشرف أبو اليسر، قد صرح أوائل الشهر الجاري بتواجده منذ فترة للعلاج بأحد المستشفيات الخاصة، قائلاً: "تعرضت لوعكة صحية، بسبب ما حدث لي خلال الفترة الماضية".

وكانت أزمة اندلعت بين الفنان محمد رمضان، والكابتن طيار أشرف أبو اليسر، بعد أن سحبت وزارة الطيران المدني ترخيص أبو اليسر مدى الحياة، بعد أن سمح لرمضان بالدخول لمقصورة الطائرة، والتصوير داخلها، بعدها دخل الطرفان في نزاع قانوني وقضائي انتهى بتغريم رمضان مبلغ 6 ملايين جنيه تعويضاً عن الضرر الذي لحق بـ "أبو اليسر".

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع خبر الوفاة داعين للطيار الراحل بالرحمة، كما انهالت المنشورات والتعليقات التي تهاجم الفنان محمد رمضان على خلفية خلافه وإضراره بالطيار، معتبرين أنه سبباً رئيسياً في وفاة الرجل "مقهوراً".

وتعرض محمد رمضان مؤخراً لحملة انتقادات كبيرة بسبب عدة تصرفات وصفت بـ "غير اللائقة والمستفزة"، خصوصاً بعد رده على قرار المحكمة بتغريمه 6 ملايين جنيه لصالح الطيار، حيث نشر مقطع فيديو له يرمي دولارات في حمام السباحة، و كان أحد أبرز المنتقدين له في هذه الواقعة الإعلامي عمرو أديب، وجاء رد رمضان على أديب بطريقة أغضبت الأخير ودفعته إلى إعلانه مقاضاة رمضان أيضاً.

ودعا الكثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، محمد رمضان إلى دفع التعويض الذي طالب به الطيار كاملاً لأسرته، ومحاولة تعويضهم بعض ما خسروه، و إبداء بعض الندم والمشاعر الطيبة حتى لا يخسر جمهوره.

وكان الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، قد علق على فيديو الفنان محمد رمضان، الذي ظهر فيه وهو يلقي دولارات في حمام سباحة قائلاً: "في ناس كتير أوي محتاجة الفلوس دي، في ناس كتير تعبانة ومحتاجة، ياريت يقدر يوجه الفلوس دي صح".