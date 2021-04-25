بطولة "أنجلينا جولي".. برنامج مقالب يغضب الصحة العالمية

طالبت منظمة الصحة العالمية عبر رسالة رسمية، الخارجية التونسية، بوقف بث برنامج للكاميرا الخفية، يبث على قناة تلفزيونية محلية.

وأوضحت أن سبب طلبها لوقف برنامج "أنجلينا 19"، الذي يبث على قناة "نسمة"، هو استخدام شعارها في البرنامج دون ترخيص أو إذن.

كما كشفت الرسالة أن البرنامج يمثل استخفافا بالجهود الدولية الرامية للتصدي لجائحة فيروس كورونا، واستغلال صورة المنظمة دون إذن مسبق، مما يشكل إساءة للمنظمات الأممية من خلال إيهام الضحية بأن الشخص الذي يتلقى التطعيم يصاب بأعراض جانبية، بالإضافة إلى استغلال وقت ذروة المشاهدة الأمر الذي ينعكس سلبا على توعية الناس بأهمية وضرورة التلقيح ضد فيروس كورونا.

رسالة الصحة العالمية للخارجية التونسية

وتقوم فكرة البرنامج على استغلال إحدى شبيهات الممثلة العالمية أنجلينا جولي لتقديم لقاح فيروس كورونا في تونس، ثم تمثيل مشهد وفاة من تم تطعيمهم، لبث الرعب في نفس الضيف في البرنامج.

من جانبه، ردّ منتج البرنامج وليد الزريبي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، على رسالة منظمة الصحة بالقول: "هذي آخرتها منظمة الصحة العالمية تطالب بإيقاف بث الكاميرا الخفية في مراسلة رسمية لوزارة الخارجية.

وكان المعد قد كشف في تصريحات سابقة لـ"RT" في 8 أبريل الجاري، بأنه سيتم دعوة عدة شخصيات في مجالات شتى (سياسة، طب، رياضة، فن..) لإجراء مقابلة تلفزيونية، وفي الأثناء يتفاجأ الضيف بحضور الممثلة الأميركية أنجلينا جولي إلى الأستوديو كمبعوثة من منظمة الصحة العالمية، حيث تعلن عن سبب زيارتها غير المعلنة إلى تونس وتؤكد أنها أحضرت 100 ألف جرعة من لقاح لفيروس كورونا لمساعدة البلاد على تخطي هذا الوباء.

كما أضاف الزريبي أن شبيهة أنجلينا جولي وهي الممثلة الأميركية من أصل إسباني لينا ساندس، ستقترح على الضيف وفريق البرنامج الالتحاق بها في مكتبها لأخذ اللقاح.

وتابع: "بعد أخذ اللقاح من طرف الضيف ومقدم البرنامج تتصاعد وتيرة الأحداث ويتظاهر بعض الحاضرين ممن تلقوا اللقاح بظهور أعراض خطيرة تصل حد الوفاة"، مشيرا إلى أن تلك الأحداث أربكت الضيوف وجعلتهم في حالة هستيرية.