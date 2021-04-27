ممرضة ألمانية تستخدم الماء بدل لقاح كورونا.. والسبب تافه

لجأت ممرضة ألمانية إلى حقن المراجعين بلقاحات مزورة تبين أنها عبارة عن ماء مملح فقط، وذلك بدلاً من لقاح كورونا الذي يقيهم من الفيروس ويضخ المناعة في أجسادهم، أما السبب وراء هذا التزوير فكان تافها للغاية، بحسب ما أظهر التحقيق الذي أجري مع الممرضة.

وبحسب تقرير نشرته جريدة "مترو" Metro البريطانية، واطلعت عليه "العربية.نت"، فقد اعترفت الممرضة بعد أن تم إخضاعها للتحقيق بأنها حقنت عدداً كبيرا من الأشخاص بالماء الممزوج بالملح والذي ليس له أي قيمة، أي أنه لا يضر ولا ينفع المتلقي، أما السبب وراء ذلك فقد أفادت بأنها كانت تريد "التغطية على إسقاط الزجاجة التي تحتوي على اللقاح وانسكابه أرضا".

ووقعت الحادثة في مركز للتطعيم كان مخصصا لتزويد المراجعين بلقاح "فايزر" حيث يتبع المركز للصليب الأحمر الألماني في مقاطعة فريزلاند على الحدود الهولندية الألمانية.

وأعادت السلطات توجيه الدعوة إلى 200 شخص تلقوا لقاحات يوم الأربعاء الماضي في المركز المشار إليه من أجل العودة إلى المركز ذاته لإجراء اختبار الأجسام المضادة، حتى يتمكنوا من تحديد من لم يحصل على اللقاح.

وقال سفين أمبروسي، مدير منطقة فريزلاند، إنه تم أيضا إنشاء خط ساخن للمتضررين، وأضاف أن منع وقوع الحادث مرة أخرى كان "أولوية قصوى".

ولم تخبر الممرضة، البالغة من العمر حوالي 40 عاماً، أي شخص بما فعلته حتى يوم السبت الماضي، عندما أسرَّت بذلك لزميل لها، حيث تم تعليق عملها على الفور، بحسب ما يقول تقرير الصحيفة البريطانية.

وبدأت الشرطة في المقاطعة تحقيقًا مع الممرضة، حيث من الممكن أن يتم توجيه الاتهام للممرضة بالتسبب في ضرر جسدي.

وأبلغت الممرضة المحققين بأنها ملأت الجرعات بمحلول ملحي بعد إسقاط القارورة على الأرض، وذلك بهدف التغطية على كمية اللقاحات التي فُقدت لديها بسبب خطأ عابر.

وأعرب ماتياس بولز، رئيس مكتب الصحة في ولاية سكسونيا السفلى، عن مخاوفه من أنه حتى أولئك الذين تلقوا اللقاح الصحيح قد لا يظهرون أجساماً مضادة في الاختبار بعد أقل من أسبوعين من تلقي اللقاح.

وقال إن هذا قد يعني أن بعض الناس يتلقون لقاحهم الثاني في وقت مبكر جداً إذا اعتقدوا خطأً أنهم أحد الذين تلقوا لقاحاً ملحيا. وقالت وزيرة الصحة في ساكسونيا السفلى، دانييلا بيرنس، إنها شعرت "بالذهول والصدمة" لما حدث.