النيابة تستمع لأقوال محامي عمرو أديب في الاتهامات الموجهة لمحمد رمضان

استمعت النيابة المصرية لأقوال محامي الإعلامي عمرو أديب ضد الفنان محمد رمضان، وذلك في البلاغات المقدمة على خلفية التراشق والتطاول الذي تم من جانب رمضان.

وكشف طارق جميل سعيد، محامي عمرو أديب لـ" العربية.نت" أنه تقدم بأربعة بلاغات للنائب العام ضد الفنان محمد رمضان، بسبب ما صدر منه في حق الإعلامي، مضيفاً أنه تم التحقيق في بلاغين من الأربعة، والاستماع لأقواله فيهما.

وقال إنه وجه للفنان عدة اتهامات، هي: الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، وتعمد استغلال برنامج وتقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة وإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره وشرفه، مشيراً إلى أنه وجه لرمضان اتهامات أخرى تتمثل في الحط من قيمة الأشخاص والسخرية والاعتداء على قيم الأسرة، فضلاً عن اتهامات بالقذف والسب.

محمد رمضان

اعتدى على المبادئ والقيم الأسرية

وأكد محامي الإعلامي أن المشرع المصري يعاقب بالحبس والغرامة كل من اعتدى على المبادئ والقيم الأسرية أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو استخدم تقينة برامج المعلومات أو نشر على الشبكة العنكبوتية معلومات وأخبار وصور تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة، كما عاقب كل ما من شأنه الإهانة والحط من قيمة الأشخاص واجتزاء أصواتهم عن طريق الدوبلاج، وتركيبه على محتوى كوميدي للسخرية منه والنيل من كرامته وهيبته.

وقال إنه أكد في أقواله أن الفنان محمد رمضان ارتكب بحق الإعلامي الجرائم المنصوص عليها في المواد 25 و26 من القانون رقم 175 لسنة 2018، وارتكب كذلك الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات ويستوجب الحكم بالحبس والغرامة.

وكان أديب قد أكد أن المحامي الخاص به تقدم بـ 4 بلاغات للنائب العام ضد رمضان، وأنه أقدم على تنفيذ هذه الخطوة، بعدما شعر أن هناك تعدياً وغطرسة من جانب الفنان.

معتبرا أن حقه سيحصل عليه بالقانون، وما ستسفر عنه أحكام القضاء سيمتثل له، ومكرراً وعده بأن أية أموال سيحصل عليها من هذه القضايا سيتبرع بها لمستشفى أبو الريش للأطفال، كما أعلن عن كونه سيضع من جيبه الخاص مبلغا مماثلا لمبلغ التعويض.

وتعرض الإعلامي لسخرية من جانب رمضان بطريقة غير مباشرة عبر نشر فيديو "بس يا بابا" وفيديو آخر يعتدي فيه رمضان على ممثل زميل له في مشهد تلفزيوني تم تركيبه عقب نصائح أديب له بخصوص قضية الطيار وأزمة إلقاء الأموال".

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على شاشة أم بي سي مصر موجها كلامه لرمضان "لو محدش رباك أنا هربيك.. البلد دي فيها قانون يسري على الجميع".