غوغل يحتفل بذكرى ميلاد الفنان نور الشريف

احتفل محرك البحث العالمي غوغل بالذكرى الـ75 لميلاد الفنان المصري نور الشريف، من خلال تغيير الشعار على الموقع ووضع لوحات للنجم المصري.

وتحتفل "غوغل" أحيانًا بذكريات بعض أيقونات الفن والثقافة والعلوم العربية على صفحتها الرسمية. وشهدت الفترة الماضية احتفال العديد من الشخصيات العربية الراحلة، واليوم الأربعاء هو من نصيب الفنا المصري الراحل نور الشريف.

وُلد نور الشريف في 28 أبريل 1946 في منطقة الخليفة وسط القاهرة عاصمة مصر، واضطر لترك والده قبل أن يكمل السنة الأولى من التخرج، وتحمل عمه إسماعيل عبء رعايته ونشأته. اسمه الحقيقي هو محمد جابر محمد عبدالله.

بدأت مسيرة نور الشريف الفنية عام 1962، عندما لعب دورًا صغيرًا في دور ما وراء الكواليس، عندما كان يستعد لاجتياز الامتحان في أكاديمية الفن المسرحي، والتحق بأكاديمية الفن المسرحي، وفي عام 1967 فاز نور الشريف بالجائزة الأولى من أكاديمية الفنون المسرحية المتقدمة وحصل على مرتبة الشرف الأولى. ومنذ ذلك الحين.

بدأت مسيرته السينمائية عام 1966 حين قدمه عادل إمام للمخرج حسن الإمام فشارك في فيلم "قصر الشوق" وبعدها توالت أعماله محققاً نجاحات كبيرة ورصيد أكبر من حب الجمهور.

نور الشريف نور الشريف وبوسي نور الشريف وبوسي

وفي عام 2014 قلل نور الشريف من أعماله الفنية بسبب تدهور صحته بسبب سرطان الرئة، وتوفي في 11 أغسطس 2015 عن 69 عاماً.

ترك الفنان نور الشريف رصيداً كبيراً من الأعمال السينمائية والمسرحية والدرامية التي حفرت اسمه من ذهب في ذاكرة الفن في مصر والعالم العربي.

ومن أشهر مسلسلاته التليفزيونية "لن أعيش في جلباب أبي" و"الرجل الآخر" و"الحاج متولي" و"هارون الرشيد" و"عمر بن عبدالعزيز"، وغيرها.

وكان آخر أعمال نور الشريف السينمائية فيلم "بتوقيت القاهرة" أمام الفنانة ميرفت أمين وسمير صبرى ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.

ونور الشريف لديه سجل سينمائي ممتاز، وقام ببطولة مئات الأفلام وحصل على عشرات الجوائز للعديد من الأفلام منها "الكرنك"، و"حبيبى دائما"، و"حدوتة مصرية"، و"العار"، و"أهل القمة"، وغيرها.

جمعت الممثل نور الشريف والفنانة بوسي قصة حب كبيرة، تزوجا وأنجبا ابنتين "سارة" و"مي"، إلا أن هذه القصة اختتمت باتفاقهما على الطلاق في عام 2006، لكنهما عادا قبل وفاته في 2014 حيث تدهورت صحة نور الشريف بسبب سرطان الرئة.

في حديث سابق مع نور الشريف قبل وفاته، أكد أنه يعتبر مسلسل "عمر بن عبدالعزيز" من أهم أعمال حياته.