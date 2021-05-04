ابنة بيل غيتس المخطوبة لمصري تتحدث عن طلاق والديها

مضت جنيفر غيتس، ابنة بيل غيتس الكبرى، إلى حسابها بموقع Instagram التواصلي، وتطرقت إلى البيان المشترك الذي أصدره والداها أمس الاثنين، وأعلنا فيه عن طلاقهما بعد زواج دام 27 سنة وأثمر عن 3 أبناء، وكتبت في حسابها بالموقع الذي يتابعها فيه 406 آلاف، أول تعليق منها على الطلاق الشهير.

كتبت: "الكثيرون منكم سمعوا بنبأ انفصال والديّ .. لقد كانت فترة زمنية صعبة لعائلتنا بأكملها.. لن أعلق شخصيا على أي أمر يتعلق بالانفصال، لكن أرجو أن تعلم أن كلماتك اللطيفة ودعمك يعني العالم كله بالنسبة لي"، وفقا لتعبيرها الذي علمت به "العربية.نت" من الوارد في موقع مجلة People الأميركية، وتابعته تقول إنها ما زالت تتعلم أفضل وسيلة لدعم عملها وعواطفها، وكذلك أفراد الأسرة في هذا الوقت.

والمعرف عن Jennifer Gates البالغة 25 سنة، أن صديقها المصري الأصل، نايل نصار، أعلن العام الماضي، وعبر "إنستغرام" نفسه، خطوبته عليها، حيث قال: "نعم.. أشعر بأني أسعد رجل في العالم الآن.. جين (تصغير جنيفر) أنت كل ما يمكن أن أتخيله.. وأكثر من ذلك بكثير".

تابع في نص آخر وقال: "لا يمكنني الانتظار حتى نستمر معاً خلال هذه الرحلة التي يطلق عليها الحياة، وببساطة لا يمكنني أن أتخيل نفسي من دونك.. أحبك أكثر مما تتخيلين.. وأشكرك على جعلك أشعر كل يوم وكأنه حلم لي"، وسريعا ردت جينيفر: "نايل نصار، أنت نادر.. لا أستطيع الانتظار لقضاء بقية حياتنا في التعلم والضحك والمحبة معا.. نعم مليون مرة" في إشارة لقبولها دعوته للخطوبة.