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إيلون ماسك يغرّد.. ويطلب مساعدة متابعيه في برنامج شهير

إيلون ماسك

إيلون ماسك يغرّد.. ويطلب مساعدة متابعيه في برنامج شهير

الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" سيقدم حلقة في برنامج "ساترداي نايت لايف" يوم 8 مايو

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دبي - العربية.نت

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"أبحث عن بعض الأفكار لمشهدي في SNL. ماذا أفعل؟"... بهذه التغريدة لجأ إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إلى متابعيه على تويتر لمساعدته في الاستعداد لتقديمه برنامج "ساترداي نايت لايف" الشهير المعروف باسمه المختصر SNL.

واقترح الملياردير دمج اسم أغنية "بيبي شارك" الشهيرة، واسم برنامج "شارك تانك" الذي يشارك به رواد الأعمال بحثاً عن المستثمرين في فكرتهم، لتسمية فقرته "بيبي شارك تانك".

كما سيقدم ماسك حلقة في برنامج "ساترداي نايت لايف" في الثامن من مايو، إلى جانب المغنية والممثلة مايلي سايرس، التي ستكون الضيفة الموسيقية للبرنامج في هذه الحلقة، وفق "سي إن إن".

إلى ذلك يعد اختيار ماسك للتقديم خياراً غريباً للبرنامج، نظراً لأن "ساترداي نايت لايف" لا يختار عادة مقدمين من عالم التكنولوجيا أو الأعمال.

لكن رغم ذلك، سبق أن اختار البرنامج أباطرة أعمال كمقدمين في السابق، بمن فيهم مالك فريق "نيويورك يانكيز" السابق جورج شتاينبرينر، وبالطبع الرئيس السابق دونالد ترمب، قبل أن يصبح رئيساً للولايات المتحدة.

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