بيل ومليندا غيتس: اتخذنا قرارا بإنهاء زواجنا

قال الملياردير بيل غيتس ومليندا غيتس في بيان مشترك اليوم الاثنين إنهما اتخذا قرارا بإنهاء زواجهما.

وكانت شبكة (سي.إن.بي.سي) الأميركية ذكرت أن بيل ومليندا غيتس سينفصلان بعد زواج دام 27 عاما.

وأضافا: "لم نعد نؤمن أن بإمكاننا الاستمرار كزوجين في المرحلة المقبلة من حياتنا. نطلب المساحة والخصوصية لأسرتنا بينما نبدأ الانتقال لهذه الحياة الجديدة".

ولم تتضح بعد التفاصيل المالية للقرار.



وكان الاثنان رئيسين مشاركين لمؤسسة بيل ومليندا غيتس غير الهادفة للربح، والتي دُشنت عام 2000. وتملك المؤسسة حاليا أصولا تتجاوز قيمتها 51 مليار دولار، وفقا لملف ضريبي استشهدت به شبكة (سي.إن.بي.سي).

ويأتي هذا التطور بعد عامين من إعلان جيف بيزوس، مؤسس موقع أمازون دوت كوم، انفصاله عن زوجته آنذاك، ماكينزي.