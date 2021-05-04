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شاهد هندية تنفخ الأكسجين في فم أمها المصابة بكورونا

كورونا الهند

شاهد هندية تنفخ الأكسجين في فم أمها المصابة بكورونا

محاولة الانقاذ باءت بالفشل ولفظت الأم آخر أنفاسها

متابع الغاء المتابعة

لندن- العربية.نت  

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انتشر خلال الساعات الماضية فيدية يظهر امرأة هندية يائسة، وهي تقوم بعملية انعاش فموي، تنفخ خلالها الأكسجين من فمها الى فم والدتها النزيلة في مستشفى بولاية Uttar Pradesh الشمالية، وهو مكتظ بالمصابين في الهند من موجة "كورونية" ثانية تجتاح البلاد منذ 13 يوما، وفيها ارتفع عدد القتلى الى 222.383 وزاد عدد المصابين بالمستجد عن 20 مليونا.

وفي لقطات الفيديو المعروض، تظهر الابنة الثلاثينية العمر، وقد خاطرت بحياتها لانقاذ والدتها، والى جانبها نرى شقيقة لها كانت معها في زيارة الأم الملقاة على نقالة بلا حراك، مع علم الابنة أن العدوى ستنتقل اليها بمجرد اقترابها من فم والدتها، وهي مسنة نقلوها من البيت الى المستشفى، فبقيت فيه "على فراش الموت" بحسب ما ألمت به "العربية.نت" مترجما عن وسائل اعلام هندية، نقل بعضها عن الأطباء فيما بعد أن محاولة الانقاذ باءت بالفشل، فلفظت الأم آخر أنفاسها على النقالة وفارقت الحياة على مرأى من ابنتيها.


يأتي هذا فيما تعيش الهند، الثانية عالميا بعدد الاصابات والثالثة بالوفيات بعد الولايات المتحدة والبرازيل، أسوأ موجة ثانية "كورونية" في العالم، برغم أن المحللين يحذرون من أن العدد الحقيقي للاصابات من المحتمل أن يزبد ليصل إلى 10 أضعاف، بسبب انخفاض الأكسجين وانهيار النظام الصحي، مما أشعل موجة غضب شعبي انعكس أثرها ظهر الأحد في صناديق الاقتراع، حيث خسر حزب رئيس الوزراء انتخابات الولاية في ولاية البنغال الغربية، بحسب ما بثت الوكالات.

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