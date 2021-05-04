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كورونا يتسلل للحيوانات في الهند.. إصابة 8 أسود في حديقة

من حديقة حيوان في الهند - فرانس برس

كورونا يتسلل للحيوانات في الهند.. إصابة 8 أسود في حديقة

ظهرت أعراض ضيق تنفس على الأسود، ما أدى لإغلاق الحديقة في الوقت الحالي

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دبي - العربية.نت

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بالتزامن مع انهيار المنظومة الصحية في الهند مع التفشي المريع لفيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 20 مليون شخص بالبلاد، تسلل الفيروس إلى الحيوانات، فقد أعلنت الحكومة الهندية اليوم الثلاثاء، إصابة ثمانية أسود آسيوية بفيروس كورونا في إحدى حدائق الحيوان، مشيرا إنه لا توجد دلائل على أن الحيوانات يمكنها أن تنقل العدوى إلى البشر.

وكانت سلطات الحديقة في ولاية حيدر أباد الجنوبية قد تبادلت عينات مع معمل أبحاث حكومي في 24 من مارس/آذار بعد أن ظهرت أعراض ضيق في التنفس على تلك الأسود، ما أدى لإغلاق الحديقة في الوقت الحالي.

وقالت وزارة البيئة والغابات والتغير المناخي الهندية "استنادا إلى تجربتنا مع حيوانات ثبتت العام الماضي إصابتها بمرض (سارس-كوف2) في حدائق حيوان بأماكن أخرى من العالم، لا توجد دلائل حقيقية تشير إلى أن الحيوانات يمكنها نقل المرض إلى البشر أكثر من ذلك".

من الهند - فرانس برس
من الهند - فرانس برس

وسجلت الهند أكثر من 300 ألف إصابة بمرض كوفيد-19 يوميا لثلاثة عشر يوماً متواصلة، وبلغ إجمالي الإصابات بالمرض فيها أكثر من 20 مليونا، وهو ثاني أعلى معدل إصابات في العالم بعد الولايات المتحدة.

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