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حالة نادرة.. امرأة تلد 9 توائم بدلا من 7

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حالة نادرة.. امرأة تلد 9 توائم بدلا من 7

الأطفال جميعا بصحة جيدة

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دبي - العربية.نت

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في حالة نادرة للغاية، وضعت امرأة من مالي 9 توائم في المغرب، وجميعهم "بصحة جيدة".

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ونقلت حكومة مالي السيدة حليمة سيسيه البالغة من العمر 25 عاما، إلى المغرب للحصول على رعاية أفضل في الثلاثين من مارس/ آذار الماضي، وكان يُعتقد في البداية أنها كانت تحمل 7 توائم، بحسب وكالة "فرانس برس".

من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الصحة المغربية رشيد كذري إنه لا علم له بحدوث ولادة متعددة في أحد مستشفيات البلاد.

لكن وزارة الصحة في مالي قالت في بيان إن سيسيه أنجبت خمس فتيات وأربعة أولاد بعملية قيصرية.

وأفادت وزيرة الصحة المالية فانتا سيبي وكالة فرانس برس بأن "الأم والرضع بخير حتى الآن"، مضيفة أن الطبيب المالي الذي رافق سيسيه إلى المغرب أطلعها على الأمر، مضيفة أنه من المقرر أن يعودوا إلى ديارهم في غضون عدة أسابيع.

في وقت سابق، قالت وزارة الصحة المالية في بيان إن فحوصات الموجات فوق الصوتية التي أجريت في كل من مالي والمغرب أشارت إلى أن سيسيه كانت تحمل 7 أطفال وليس 9.

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