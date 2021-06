الحلقة 50 من "أون ديماند".. وحوش "لعنات" تتسبب بموت الكثير

تتناول الحلقة 50 من برنامج "أون ديماند" أفلاما ومسلسلات عدة. يبدأ مقدم البرنامج عزيز الزامل الحديث عن المسلسل الياباني Jujutsu Kaisen مُقتبس من "مانجا" وتحمل الاسم نفسه والتي كانت بدايتها في العام 2018. تدور الأحداث حول وحوش خارقة للطبيعة لا يراها البشر، إنما أشخاص مميزون. هذه الوحوش تُعرف على أنها "لعنات" تتسبب في موت الكثير من البشر بطرق غامضة، والشرطة لا تعلم الأسباب. ولكن بعض عناصر الشرطة يتمتعون بمهارات الـ "جوجتسو" وهي فنون قتالية معروفة في اليابان. هذه الفنون تُضاف إلى أعمل شعوذة من أجل القضاء على لعنات البشر.

ثم ينتقل عزيز الزامل للحديث عن مسلسل House Of The Dragon هذا العمل سيكون مرتبطاً في عالم جورج مارتن كاتب الرواية الشهيرة والمبني عليها مسلسل Games of thrones.

قصة المسلسل مرتبطة بعوائل Game Of Thrones وتحديداً عائلة "التارغيرين" والتي عُرفت بسطوتها على قارة "ويستروس" وسيطرتها على التنانين وترويضهم. تبدأ القصة قبل 300 عام من أحداث مسلسل "صراع العروش"، قصة أسرة "التارغيرين" والأيام التي تسبق "ويستروس". سيتبنى المسلسل رواية الكاتب مارتن الشهيرة "Fire And Blood". تم الإعلان عن عرض الموسم الأول في نهاية عام 2022.

ثم ينتقل مقدم البرنامج للحديث عن مسلسل Dexter الذي يعرض على شبكة ShowTime والمُصنّف جريمة ودراما وغموض أميركي، عرضت شبكة Show Time لأول مرة المسلسل العام 2006 وامتدت لأعوام وكان مبنياً على سلسلة روايات Dexter ألّفها جيف ليندسي.

تتحدث القصة عن شخصية ديكستر عندما كان في الثالثة من عمره، شاهد والدته تموت في حادثة مفجعة غيّرت مجريات حياته. هذا الطفل بقي في بركة من الدم في مسرح جريمة مصرع والدته، إلى أن أتى الشرطي "هاري مورغن" وصُدِم بفظاعة المشهد، فقرر تبني الطفل. بعد مرور أعوام عدة اكتشف الشرطي أن هذا الطفل يُحب قتل الحيوانات ويهوى المناظر الوحشية.

القصة تتطور بعد ذلك ليكون "ديكستر الكبير" رجل الانتقام من الفارين من العدالة وتالياً يبدأ المسلسل مع هذه الفكرة الدموية في تصرفات "ديكستر" وهل سيتم القبض عليه؟ تم الإعلان عن جزء أخير من هذه السلسلة، بعد انقطاع، لتصحيح وقعت في أجزاء سابقة.

آخر محاور الحلقة هو مسلسل الأنيميشن Invincible من إنتاج "أمازون برايم" والذي يعرض على منصته. هو مسلسل كرتوني لأبطال خارقين، مبني على ما يعرف بالكوميكس وهي قصص مُصورة بُنيت عليها غالبية أعمال "السوبر هيرو". ولكن في هذا العمل "سوبرمان" له اسم مختلف، إلا انه يحمل الصفات نفسها. في الحلقة الأولى تعريف بشخصيات مألوفة في عالم "دي سي كوميكس" ولكن بأسماء مختلفة. مشاهد عنيفة وقتال جاد وأحداث قوية.