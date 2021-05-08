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انهيارات ثلجية في جبال الألب الفرنسية تخلف 7 قتلى

جبال الألب

انهيارات ثلجية في جبال الألب الفرنسية تخلف 7 قتلى

حثت مقاطعة سافوا المجاورة لإيطاليا المتنزهين والمتزلجين وغيرهم على توخي الحذر الشديد

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باريس - أسوشييتد برس

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لقي سبعة أشخاص حتفهم اليوم السبت في انهيارين جليديين منفصلين بمنطقة سافوا بجبال الألب الفرنسية، وفقا للسلطات المحلية.

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وقالت مقاطعة سافوا إن الانهيار الجليدي وقع وقت الظهيرة في منتجع فالوار للتزلج، مما أسفر عن مقتل أربعة متنزهين تتراوح أعمارهم بين 42 و76 عامًا.

ولقي ثلاثة أشخاص حتفهم في انهيار ثلجي ثان بعد ظهر اليوم في مونت بوري، وفقا لما ذكرته المقاطعة.

وحثت مقاطعة سافوا المجاورة لإيطاليا المتنزهين والمتزلجين وغيرهم على توخي الحذر الشديد، قائلة إن الطقس المعتدل الذي لوحظ في الوقت الحالي بعد تساقط الثلوج بغزارة الأسبوع الماضي يميل إلى إحداث انهيارات ثلجية.

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