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أيعقل أنها مزحة؟ إيلون ماسك: أعاني من متلازمة أسبرجر

إيلون ماسك

أيعقل أنها مزحة؟ إيلون ماسك: أعاني من متلازمة أسبرجر

الملياردير الأميركي أعلن عن إصابته خلال تقديم برنامج ساخر، ومن المحتمل جداً أن يكون تصريحه عبارة عن مزحة

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دبي - العربية.نت

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خلال تقديمه لبرنامج Saturday Night Live الساخر، أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك، أنه يعاني من متلازمة أسبرجر.

وقال إنه "أول مقدم لبرنامج Saturday Night Live مصاب بمتلازمة أسبرجر، أو على الأقل أول مقدم لهذا البرنامج يعترف بذلك".

لكن نظراً لطبيعة البرنامج، من المحتمل جداً أن يكون تصريح ماسك هذا، عبارة عن مزحة ولا يجوز أخذه على محمل الجد.

يشار إلى أن متلازمة أسبرجر هي أحد اضطرابات طيف التوحد، ويظهر المصابون بها صعوبات كبيرة في تفاعلهم الاجتماعي مع الآخرين.

وتترافق هذه المتلازمة بوجود ضعف المهارات الحركية.

كما سميت باسم طبيب الأطفال النمساوي، هانز آسبرجر، الذي قام عام 1944 بتوصيف هذا المرض.

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