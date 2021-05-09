حزام الأمان فضحه.. سيناتور أميركي يحضر اجتماعا أثناء القيادة

بخلفية مكتب "وهمية" يوفرها تطبيق "زووم"، حضر عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية أوهايو أندرو برينر مؤخراً اجتماع مجلس قيادة الولاية أثناء قيادة سيارته.

فلولا ظهور حزام أمان القيادة على صدره، بدا أن برينر كان في مكتبه خلال الاجتماع، الذي يناقش تعديلات على ميزانية الولاية، عبر "زووم". ولحظه العاثر، عُقد الاجتماع في نفس اليوم الذي بدأ فيه المجلس التشريعي للولاية مناقشة مشروع قانون لمعاقبة "السائقين المُشتتين"، ما تسبب له في إحراج مضاعف.

وبحسب صحيفة "التايمز" البريطانية، بدأ برينر، السيناتور الجمهوري البالغ 50 عاماً، الاجتماع جالساً في سيارته المتوقفة. وبعد بضع دقائق غادر الاجتماع لفترة وجيزة قبل الظهور مرة أخرى وإضافة خلفية افتراضية ليبدو كما لو كان جالساً في مكتب منزله.

"لم أكن مُشتتاً"

إلى ذلك قال برينر لصحيفة محلية: "لم أكن مُشتتاً... كنت أنتبه للقيادة وأستمع إلى الاجتماع... عقدت اجتماعين متتاليين في مواقع منفصلة"، موضحاً: "لا أهتم بالفيديو... بالنسبة لي. إنها مثل المكالمة الهاتفية".

ومن شأن قانون القيادة الجديد، الذي تم تقديمه الاثنين الماضي، أن يحظر القيادة أثناء استخدام "أجهزة الاتصالات الإلكترونية"، ما يجعل كتابة أو إرسال أو قراءة النصوص أو مشاهدة أو تسجيل مقاطع الفيديو أو التقاط الصور أو البث المباشر أثناء القيادة أمر غير قانوني. وستكون العقوبات المفروضة على مَن يتعرض لحادث أثناء استخدام الهاتف تشبه تلك التي تُمنح للسائقين تحت تأثير المخدرات أو الكحول.