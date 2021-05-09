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"لا عيديات".. الإمارات تحدد 5 إجراءات احترازية في الفطر

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"لا عيديات".. الإمارات تحدد 5 إجراءات احترازية في الفطر

دعت إلى تجنب الزيارات والتجمعات العائلية، واقتصارها فقط على أفراد العائلة الواحدة التي تسكن المنزل نفسه

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دبي - العربية.نت

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حددت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، الأحد، خمسة إجراءات احترازية يجب الالتزام بها خلال عيد الفطر، أبرزها حجب العيديات النقدية عن الأطفال.

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ودعت المتحدث الرسمي باسم القطاع الصحي، الدكتورة فريدة الحوسني إلى:

1- الامتناع عن توزيع العيدية على الأطفال، أو حتى صرفها من المصارف، وتداولها بين الأفراد واستخدام البدائل الإلكترونية لذلك

2- الحرص على ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الجسدي أثناء الجلوس مع كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

3- تجنب الزيارات والتجمعات العائلية، واقتصارها فقط على أفراد العائلة الواحدة التي تسكن المنزل نفسه.

4 - عدم تبادل الهدايا والأطعمة بين الجيران

5- تفضيل خيار تقديم التهاني والتبريكات للأقارب والأصدقاء عبر قنوات التواصل الإلكترونية.

كما أكدت أهمية أخذ اللقاح، والتقيد بالقوانين والإرشادات التي وضعتها الجهات المعنية، مشددة على أن "الالتزام مسؤولية فردية وواجب وطني على كل فرد من أفراد المجتمع"، بحسب ما نقلته "الإمارات اليوم".

ودعت الهيئة أفراد المجتمع إلى الالتزام بما أصدرته الجهات المعنية من إجراءات، مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات بشكل دائم، حتى بعد الانتهاء من أخذ جرعات اللقاح، لأهمية الالتزام بعودة الحياة إلى طبيعتها.

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