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بعد فرارها.. فهود تثير الرعب في قرية صينية

عمليات بحث عن الفهود (فرانس برس)
عمليات بحث عن الفهود (فرانس برس)

بعد فرارها.. فهود تثير الرعب في قرية صينية

السلطات عثرت على فهدين من الثلاثة وعمليات البحث مستمرة على قدمٍ وساق

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دبي - وكالات

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ساد الرعب في إحدى قرى هانغتشو الصينية، بعدما انتشر خبر هروب ثلاثة فهود من حديقة حيوان منذ أكثر من أسبوع، عثر على اثنين منها فيما لا يزال أحدها طليقاً، وسط عمليات بحث مكثفة للعثور عليه.

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وتواجه حديقة الحيوانات انتقادات لاذعة لإخفاء الحادث لمدة أسبوع تقريباً، من دون أن توضح كيف فرّ الفهود من الحديقة.

الحديقة تكتمت على الحادث

كما ذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" المملوكة للدولة أن القرويين رصدوا الفهود الثلاثة من حديقة سفاري هانغتشو في أول مايو، ومع ذلك، لم تبلغ الحديقة عن اختفائهم إلا يوم السبت فقط.

إلى ذلك، استمرت جهود العثور على الفهد الأخير حتى ليلة الأحد، وفقاً لبيان نشرته اليوم حكومة هانغتشو المحلية على حسابها الرسمي على تطبيق "وي تشات" الصيني للتواصل الاجتماعي.

فرق البحث (فرانس برس)
فرق البحث (فرانس برس)

مسيّرات وكلاب صيد

ويستخدم الباحثون عن الحيوان معدات مثل الطائرات بدون طيار وكذلك كلاب الصيد.

يذكر أنه تمّ رصد الفهد بواسطة طائرة بدون طيار في وقت مبكر الأحد، لكنه هرب عندما حاول الناس الاقتراب منه، وفقاً لصحيفة "غلوبال تايمز".

جانب من عمليات البحث عن الفهود (فرانس برس)
جانب من عمليات البحث عن الفهود (فرانس برس)
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