منذ المقابلة الشهيرة.. ميغان تظهر لأول مرة

بعد أشهر على ظهور الأمير هاري، وزوجته ميغان ماركل، في مارس/آذار الماضي، مع الإعلامية الأميركية أوبرا وينفري ضمن مقابلة أثارت ضجة كبيرة حينها، عادت ماركل لأضواء مجدداً.

فقد ظهرت قبل ساعات لأول مرة منذ المقابلة الشهيرة على شاشة التلفزيون، بمقطع فيديو بصفتها رئيسة حملة "Vax live"، بفستان حرير باللون الأحمر مزين بالورد، معتمدة تسريحة شعر بسيطة، واكتفت أيضا بمكياج ناعم.

وتضمن الحدث الذي نقلته وسائل إعلام أميركية، عروضاً للممثلة الأميركية جينيفر لوبيز، وإدي فيدر، وفو فايترز، وجي بالفين.

فيما ظهر الأمير هاري على خشبة المسرح لأول مرة منذ جنازة جده الراحل الأمير فيليب.

ميغان في كلمة

إلى ذلك، تحدثت دوقة ساسكس البالغة من العمر 39 عاماً، خلال الفيديو، عن النساء، خاصة ذوات البشرة الملونة، وقالت ميغان إن حوالي 55 مليون امرأة فقدن وظائفهن في الولايات المتحدة الأميركية منذ بداية الوباء، كما أن هناك 47 مليون سيدة وفتاة معرضات لخطر الفقر.

كما اعتقدت أنه من الأهمية إعطاء الأولوية لصحة وسلامة الجميع، خاصة النساء اللائي تأثرن بشكل كبير للغاية، جراء هذا الوباء، وفق تعبيرها.

وتهدف إلى زيادة التبرعات ومشاركة اللقاح بشكل عادل في جميع أنحاء العالم.

يشار إلى أن الزوجين كانا أثارا ضجة واسعة قبل أشهر حينما ظهرا بقابلة تلفزيونية كشفا فيها عن أسرار تنحيهما عن العائلة المالكة وتفاصيل عن حياتهما في القصر الملكي البريطاني.