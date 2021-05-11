عام 1901..شيدت ألمانيا أول قطار طائر بالعالم

أواخر القرن التاسع عشر، واجه المهندسون المعماريون الألمان مشكلة عويصة بمجال النقل بمدينة فوبرتال (Wuppertal) التابعة لولاية شمال الراين وستفاليا (North Rhine-Westphalia) الألمانية. إلى ذلك، مثلت هذه المدينة، الواقعة جنوب حوض الرور (Ruhr)، قطبا صناعيا صاعدا بألمانيا التي عاشت على وقع تحوّل سياسي واقتصادي كبير منذ تولي فيلهلم الثاني (Wilhelm II) لمقاليد الحكم منتصف شهر يونيو 1888.

ومع تحولها لقطب صناعي، اكتظت مدينة فوبرتال بالسكان وافتقرت لوسائل نقل ملائمة حيث تميّزت هذه المدينة الألمانية بسوء تضاريسها وكثرة الفيضانات بها. وأمام هذه الوضعية الصعبة، اتجه الألمان لإنشاء مشروع غير مسبوق بالتاريخ تمثّل في أول قطار معلّق عرفه العالم.

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مشروع القطار المعلق

ولتحقيق هذا الحلم، اعتمد المهندس الألماني كارل يوجين لانجن (Carl Eugen Langen) على فكرة قديمة وضعها المهندس البريطاني هنري بالمر (Henry Palmer). فعام 1824، آمن بالمر بإمكانية اعتماد البشر على وسائل نقل جماعية معلّقة للحد من الاكتظاظ بالشوارع. وأثناء العام 1880، تمكن كارل يوجين لانجن بنجاح من تجربة أول خط حديدي أحادي معلق بمدينة كولونيا (Cologne) ليقوم خلال السنوات التالية بعرض برنامج مشروع القطار المعلق على مسؤولي برلين وميونخ الذين رفضوا فكرته واعتبروها مكلفة وخيالية.

خلال العام 1887، شكلت مناطق إلبرفلد (Elberfeld) وبارمن (Barmen) بمدينة فوبرتال لجنة أوكلت إليها مهمة دراسة مشروع القطار المعلق. وبعد جملة من المشاورات، وقع اختيار هذه اللجنة سنة 1894 على نموذج المهندس كارل يوجين لانجن الذي عرف النور بمدينة كولونيا منذ نحو 14 سنة. وعام 1896، وافقت حكومة مدينة دوسلدورف (Düsseldorf)، عاصمة ولاية شمال الراين وستفاليا، على هذا المشروع وأعطت الضوء الأخضر لإنجازه.

مشروع ناجح أبهر القيصر

وقد انطلقت الأشغال على ما لقب بقطار فوبرتال الطائر خلال خريف عام 1898 تحت إشراف المسؤول الحكومي فيلهلم فيلدمان (Wilhelm Feldmann). وعقب صدور أوامر بتسريع العمل على هذا المشروع، أجريت أول تجربة ناجحة على خط السكة الأحادية المعلقة يوم 5 كانون الأول/ديسمبر 1898. ويوم 4 مارس من العام التالي، أجريت تجربة ثانية ناجحة أثبتت نجاعة هذا الخط الذي كان من المقرر أن يغير مظهر مدينة فوبرتال.

يوم 24 أكتوبر 1900، حل القيصر الألماني فيلهلم الثاني مرفوقا بزوجته أوغستا فكتوريا (Auguste Viktoria) وعدد من وزرائه ومساعديه بمدينة فوبرتال ليجرب القطار المعلق بنفسه. وأثناء هذه التجربة، انبهر المسؤولون الألمان بمدى نجاح فكرة هذا القطار وعبّروا عن دهشتهم عند مشاهدتهم للأهالي والمنازل والجسور والوديان من الأعلى.

يوم 1 مارس 1901، تم تدشين قطار فوبرتال المعلق بشكل رسمي عقب افتتاح خط كلوز زو (Kluse–Zoo). ويوم 24 أيار/مايو من نفس العام، افتتح خط زو فوهفنكل (Zoo–Vohwinkel) قبل أن يتمم تدشين ما تبقى من خط كلوز ريترشوزن (Kluse–Rittershausen) بحلول العام 1903.

بناء على تقارير تلك الفترة، استخدم الألمان ما قدره 19200 طن من الحديد لتدشين أول قطار معلق بالعالم وقد بلغت تكلفة هذا المشروع العملاق حينها 16 مليون مارك ذهبي.