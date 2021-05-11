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هنود يلجأون لروث الأبقار لمواجهة كورونا.. والأطباء يحذرون

الاستحمام بألبان الأبقار في الهند
فيروس كورونا

هنود يلجأون لروث الأبقار لمواجهة كورونا.. والأطباء يحذرون

الهند تسجل حتى الآن 22.66 مليون إصابة و246,116 وفاة.. والعدد الفعلي من 5 إلى 10 أمثال الأرقام المعلنة

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أحمد آباد (الهند)، رويترز

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حذر أطباء في الهند من اللجوء إلى روث الأبقار كوسيلة للوقاية من فيروس كورونا وقالوا إنه لا يوجد دليل علمي يثبت فعاليتها وإنها تخاطر بنشر أمراض أخرى.

ويعصف وباء فيروس كورونا بالهند. وسجلت البلاد حتى الآن 22.66 مليون إصابة و246,116 وفاة. وأعلنت الصحة الهندية، الثلاثاء، تسجيل 329,942 إصابة بكورونا و3876 وفاة في آخر 24 ساعة.

ويقول خبراء إن العدد الفعلي قد يكون أعلى بواقع 5 إلى 10 أمثال الرقم المعلن. ويعاني المواطنون في شتى أنحاء الهند للعثور على أماكن بالمستشفيات أو أكسجين أو أدوية، ويتوفى كثيرون بسبب الافتقار إلى العلاج.

الهنود يعتقدون أن روث الأبقار يقوي المناعة
الهنود يعتقدون أن روث الأبقار يقوي المناعة

وفي ولاية جوجارات بغرب البلاد، يتردد البعض على مراكز لإيواء الأبقار مرة أسبوعيا لتغطية أجسادهم بروثها وبولها ظنا بأنها تعزز المناعة أو تسهم في الشفاء من فيروس كورونا.

ويستخدم الهندوس منذ قرون روث الأبقار لتنظيف منازلهم اعتقادا بأنها تمتلك خصائص علاجية ومصدرا للتطهير.

اللجوء لروث الأبقار للقضاء على كورونا
اللجوء لروث الأبقار للقضاء على كورونا

وقال جواتام مانيلال، وهو مسؤول بشركة أدوية: "نرى...حتى الأطباء يأتون إلى هنا. يؤمنون بأن هذا العلاج يعزز المناعة وبأنهم يستطيعون بعده علاج مرضاهم بلا خوف"، مشيرا إلى أن تلك الممارسة ساعدته على التعافي من كوفيد-19 العام الماضي.

اللجوء لروث الأبقار للقضاء على كورونا
اللجوء لروث الأبقار للقضاء على كورونا

وينتظر المشاركون في هذه الممارسة حتى جفاف مزيج الروث والبول على أجسادهم ويمارس بعضهم اليوغا لتعزيز مستويات الطاقة. وتُزال هذه المواد بعد ذلك باستخدام الحليب أو مخيض اللبن.

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وحذر أطباء وخبراء في الهند وفي أنحاء العالم مرارا من ممارسة علاجات بديلة بهدف الشفاء أو الوقاية من كوفيد-19، وقالوا إنها قد تؤدي إلى مشكلات صحية معقدة وإحساس زائف بالأمن.

وقال الدكتور جا جيالال رئيس الرابطة الطبية الهندية: "لا يوجد أي دليل علمي ملموس يقطع بأن روث أو بول الأبقار يعزز المناعة ضد كوفيد-19، هذا يستند تماما على الظن".

وأضاف قائلا "توجد أيضا مخاطر صحية.. قد تنتقل أمراض أخرى من الحيوان إلى الإنسان".

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