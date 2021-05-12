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تاج ملكي إيطالي يجلب أكثر من 1.6 مليون دولار في مزاد

A staff holds a diamond and pearl tiara passed down through generations of the Italian royal family during a preview at Sotheby's before their auction in Geneva, Switzerland, May 6, 2021. REUTERS/Denis Balibouse
التاج الملكي الإيطالي

تاج ملكي إيطالي يجلب أكثر من 1.6 مليون دولار في مزاد

يرجع تاريخ التاج إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وأُهدي إلى ماريا فيتوريا من عائلة بوتسو لدى زواجها عام 1867 من أماديو الأول من عائلة سافوي والذي أصبح فيما بعد ملكاً لإسبانيا

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زوريخ – رويترز

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بيع تاج من الألماس واللؤلؤ تناقلته الأسرة الإيطالية المالكة على مر الأجيال مقابل 1.5 مليون فرنك سويسري (1.66 مليون دولار) في مزاد أقيم بسويسرا، أمس الثلاثاء.

وقالت دار سوذبيز للمزادات بعد عملية البيع التي تمت في جنيف، إن السعر واحد من أعلى ما بيع به تاج في السنوات الأخيرة.

التاج الملكي الإيطالي
التاج الملكي الإيطالي

يرجع تاريخ التاج إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وأُهدي إلى ماريا فيتوريا من عائلة بوتسو لدى زواجها عام 1867 من أماديو الأول من عائلة سافوي والذي أصبح فيما بعد ملكاً لإسبانيا.

والتاج عبارة عن صفوف متدرجة من الألماس واللؤلؤ الطبيعي وكان سعره يقدر بما بين مليون ومليون ونصف دولار.

التاج الملكي الإيطالي
التاج الملكي الإيطالي
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وبيعت بالمزاد أيضاً أكبر قطعة ياقوت أزرق كشميري تُعرض في مزاد وهي زنة 55.19 قيراط، وجلبت 3.5 مليون فرنك.

وكانت القطعة جزءا من دبوس من الياقوت والألماس يرجع تاريخه إلى ثلاثينات القرن الماضي. وكان الدبوس يضم قطعة ياقوت أزرق كشميري أخرى زنة 25.97 قيراط.

وكان السعر المقدر لفص الياقوت ما بين مليونين وثلاثة ملايين دولار، وكان مملوكاً لإحدى وريثات ثروة مصانع غينيس.

قطعة الياقوت الأزرق الكشميري
  • قطعة الياقوت الأزرق الكشميري
  • قطعة الياقوت الأزرق الكشميري
2 صور
قطعة الياقوت الأزرق الكشميري
قطعة الياقوت الأزرق الكشميري
قطعة الياقوت الأزرق الكشميري
قطعة الياقوت الأزرق الكشميري
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