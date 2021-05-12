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دولة تسجل رقماً قياسياً وتطعّم جميع البالغين ضد كورونا

This general view shows the Civic Center where the Pacific Islands Forum (PIF) is taking place in Aiwo on the island of Nauru on September 4, 2018. Pacific leaders opened their annual diplomatic summit in Nauru on September 3, but the ceremony was overshadowed by allegations that children of asylum-seekers on the tiny Pacific island have been traumatised by systemic abuse.
من جزيرة ناورو
لقاح كورونا

دولة تسجل رقماً قياسياً وتطعّم جميع البالغين ضد كورونا

في جزيرة ناورو تلقى 7392 شخصاً الجرعة الأولى، أو ما يعادل حوالي 108% من المواطنين البالغين بما أن العدد يشمل الأجانب أيضاً

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باريس – فرانس برس

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أعلنت ناورو، وهي جزيرة صغيرة واقعة في المحيط الهادئ، أنها سجلت "رقماً قياسياً عالمياً" في التطعيم ضد فيروس كورونا بعدما تلقى جميع سكانها البالغين الجرعة الأولى من اللقاح.

وقالت هذه الدولة الصغيرة، وهي واحدة من البلدان القليلة في العالم التي لم تسجل إصابات بفيروس كورونا، إن حملة التطعيم الخاصة بها قد فاقت التوقعات.

أحد شواطئ جزيرة ناورو
أحد شواطئ جزيرة ناورو

وخلال شهر، تلقى 7392 شخصاً الجرعة الأولى، أو ما يعادل حوالي 108% من المواطنين البالغين بما أن العدد يشمل الأجانب أيضاً.

وقالت الحكومة في بيان، إن "فرقة العمل المعنية بمكافحة فيروس كورونا ترحب بهذا الرقم القياسي العالمي وتشكر جميع السكان على المساهمة في ضمان بقاء ناورو مكاناً خالياً من كوفيد-19".

لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا
لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا
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وأقر رئيس فرقة العمل هذه، كيرين كيكي، بأن أصغر دولة جزرية في العالم كانت محظوظة بحصولها على جرعات كافية لتحصين جميع سكانها البالغين، مع تأكيد الاستمرار في إخضاع السكان لاختبارات كوفيد-19.

وأضاف أنه "عند وصول أي مسافر، هناك خطر انتقال فيروس كورونا إلى ناورو، وقد أظهرت الوقائع الأخيرة في بابوا غينيا الجديدة وفيجي والهند مدى السرعة التي يمكن أن يتطور بها الوضع".

وتلقت ناورو جرعات من لقاح أسترازينيكا عبر آلية كوفاكس الأممية لتأمين توزيع عادل للقاحات للدول الفقيرة.

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