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شاهد.. مذيع بريطاني يعلن وفاة الملكة إليزابيث بالخطأ!

الملكة إليزابيث الثانية (فرانس برس)

شاهد.. مذيع بريطاني يعلن وفاة الملكة إليزابيث بالخطأ!

ألاستير كامبيل تدارك الموقف بعد بضع دقائق واعتذر

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دبي - العربية.نت

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موقف محرج تعرض له مذيع بريطاني، بعد إعلانه وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن طريق الخطأ خلال إحدى الحلقات على الهواء مباشرة.

وأعلن ألاستير كامبيل، مذيع برنامج Good Morning Britain، وفاة ملكة بريطانيا عن طريق الخطأ أثناء لقاء عبر الفيديو مع الممثل فيني جونز أمس الأربعاء.

في التفاصيل قال كامبيل أثناء الحلقة: "تحدثنا كثيراً عن الأمير فيليب بعد وفاة الملكة إليزابيث".

لكنه ما لبث أن تدارك الموقف بعد بضع دقائق وقطع الحديث معتذراً، وأوضح: "أيمكنني أن أقول شيئاً، أعتقد أنني ربما أعلنت وفاة الملكة عن طريق الخطأ. لقد قصدت الأمير فيليب طبعاً".

يذكر أن الملكة إليزابيث الثانية بدأت أول مهمة رسمية لها منذ وفاة الأمير فيليب، الثلاثاء، من خلال إلقاء خطاب بمناسبة الافتتاح الرسمي لـ"مجلس اللوردات"، وهو الغرفة العليا في برلمان المملكة المتحدة.

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