والدة رونالدو: سأحاول إقناعه بالعودة إلى هذا النادي

في تصريح مفاجئ، أعلنت ماريا دولوريس والدة كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، أنها ستحاول إقناع ابنها بالانتقال لصفوف فريق سبورتنغ لشبونة البرتغالي.

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وأوضحت بتصريح مقتضب عبر قناة TVI 24 البرتغالية: "سأتحدث معه وأحاول إقناعه بالعودة في الموسم المقبل، إلى ملعب جوزيه ألفالادي وارتداء ألوان سبورتنغ لشبونة".

وكان رونادلو البالغ من العمر 36 عاماً، بدأ مسيرته بقميص الأسود، قبل الانتقال لصفوف مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس.

كما خاض بقميصه الأبيض والأخضر 31 مباراة رسمية مع الفريق الأول.

يذكر أن رونالدو كان أمس وصل إلى الهدف رقم 100 مع يوفنتوس، ليصبح أول لاعب في التاريخ يسجل هذا العدد من الأهداف في الدوريات الثلاثة الكبرى، الإنجليزي والإسباني والإيطالي.

فيما سجل 776 هدفا في مسيرته بقمصان الأندية ومنتخب البرتغال، والرقم مرشح للزيادة!