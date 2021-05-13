ألباني يحاول إشعال النار في نفسه خلال صلاة العيد

بدوافع غير معروفة حتى الآن، أقدم أربعيني خلال صلاة العيد في العاصمة الألبانية تيرانا على محاولة إضرام النار في نفسه بين المصلين، وفق ما أفادت الشرطة اليوم الخميس.

كما أوضحت الشرطة أن رجلاً يبلغ من العمر 40 عامًا تم التعرف عليه فقط بالأحرف الأولى من اسم بي. جي. سكب البنزين على نفسه ودخل ميدان سكاندربيغ.

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في حين سارع مصلون مسلمون كانوا يصلون في الساحة إلى ايقافه، ثم أخذته الشرطة بعيدًا، مضيفة أنهم كانوا يحققون في أسباب قيامه بهذا الأمر في نهاية الصلاة.

من جهتها، قالت الجالية المسلمة، إن الرجل ليس مسلمًا ويمكن أن يكون مريضًا عقليًا.

وكان الآلاف من المسلمين تجمعوا للصلاة بمناسبة عيد الفطر في الساحة اليوم الخميس.

يشار إلى أن سكان ألبانيا البالغ عددهم 2.8 مليون نسمة غالبيتهم من المسلمين، مع مجتمعات أرثوذكسية وكاثوليكية أصغر تتعايش مع بعضها بعضا.