حذف فيديو عن السياحة التركية.. ودعوات لإقالة الوزير

وسط موجة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، أثار تسجيل رسمي مصور لترويج السياحة في تركيا، ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي لإظهاره موظفي سياحة يرتدون كمامات كتب عليها "استمتع، لقد تلقيت اللقاح".

ونُشر الفيديو على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لمرشد السفر الرسمي Go Turkiye أمس الخميس، لكنه أزيل في وقت لاحق، تحت وطأة الانتقادات التي انطلقت بين الأتراك.

وكان المقطع المصور يهدف إلى الترويج للسفر إلى تركيا باعتبارها "ملاذا آمنًا" للأجانب، وظهر فيه عدد من السياح لا يرتدون كمامات، يتم خدمتهم في فنادق البلاد، وفق ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".

إهانة للأتراك

إلا أن المقطع الترويجي هذا أثار موجة انتقادات، من قبل أحزاب معارضة وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، رأوا فيه إهانة للأتراك.

كما انتشر هاشتاغ على تويتر اليوم الجمعة، يدعو وزير السياحة، محمد نوري أرصوي، إلى الاستقالة.

وكانت تركيا دخلت نهاية أبريل الماضي مرحلة إغلاق هو الأشد صرامة منذ ظهور فيروس كورونا في البلاد.

وأمرت الحكومة الناس بالبقاء في منازلهم وأمرت الشركات بإغلاقها وسط زيادة هائلة في الإصابات، على أن يستمر ذلك حتى 17 من شهر مايو الجاري.

مستويات قياسية من الإصابة

في حين أوقفت روسيا الرحلات الجوية إلى تركيا حتى 1 يونيو، وحذرت المملكة المتحدة وفرنسا مواطنيهما مؤخرا من السفر إليها أيضا، وفرضت الحجر الصحي الإلزامي على القادمين منها.

يذكر أن معدلات الإصابة بكورونا وصلت إلى مستويات قياسية الشهر الماضي، حيث تم تسجيل أكثر من 60 ألف إصابة في يوم واحد على الأراضي التركية.

مصدر رئيسي

هذا وتعول تركيا على السياحة كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية مما يعوض اعتمادها الكبير على الواردات.

وقبل أسبوعين، أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي، أن إيرادات السياحة في تركيا تراجعت 40.2% في الربع الأول من العام الجاري إلى 2.45 مليار دولار.