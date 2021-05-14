فيديو.. صاعقة برق تقتل 18 فيلاً برياً في الهند

قال مسؤول غابات اليوم الجمعة إن صاعقة برق يعتقد أنه قتلت قطيعاً من 18 فيلاً آسيوياً برياً في شمال شرق الهند النائي.

وأوضح مسؤول الحياة البرية جايانتا غوسوامي إن الفيلة، بما في ذلك خمسة صغار، عثر عليها نافقة أثناء هطول أمطار في محمية غابات كوندالي.

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إلى ذلك، وصل حارس الغابة إلى المنطقة النائية يوم الخميس وعثر على 14 فيلًا نافقا على قمة تل وأربعة في قاعه.

وتوقعت تقارير أولية للأطباء البيطريين أن صاعقة برق ضربت الأفيال، لكن غوسوامي قال إن تشريح الجثث يجرى للتأكد من السبب الدقيق للوفاة.

وتقع المحمية في منطقة ناجون بولاية آسام، على بعد 150 كيلومترًا (95 ميلاً) شرق غواهاتي، عاصمة الولاية.

يشار إلى أن آسام هي موطن لما يقدر بنحو 6000 أو أكثر من الأفيال الآسيوية البرية التي تخرج باستمرار من الغابات بحثًا عن الطعام.

وحث دعاة الحفاظ على البيئة الحكومة على منع تعدي الناس على الغابات وإنشاء ممرات حرة للأفيال للتنقل بين الغابات بأمان. في السنوات الأخيرة، دخلت الأفيال البرية القرى ودمرت المحاصيل وقتلت الناس.