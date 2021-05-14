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تلقَّ جرعة واحدة من كورونا.. واربح مليون دولار

مليون دولار (شترستوك)
تعبيرية (شترشتوك)

تلقَّ جرعة واحدة من كورونا.. واربح مليون دولار

المشاركون يجب أن يكونوا قد أتموا 18 عاماً وتلقوا جرعة واحدة فقط

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العربية.نت - وكالات

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في خطوة مبتكرة وعلى طريقة جوائز اليانصيب، أعلن حاكم ولاية أوهايو الأميركية عن جائزة مالية تبلغ مليون دولار، بشرط أن يكون المشاركون في السحب على الجائزة قد أخذوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

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المشاركون يجب أن يكونوا تلقوا جرعة واحدة

وأعلن حاكم الولاية مايك ديواين يوم الأربعاء، أن المشاركين يجب أن يكونوا قد أتموا سن 18، وأن يكونوا من المقيمين في أوهايو، لافتاً إلى أن القرعة تهدف لتشجيع السكان على أخذ اللقاح.

كما أوضح لمنتقديه، أن الفكرة لاختيار فائز بمليون دولار لا تعتبر هدراً للمال، مشيراً إلى أن الهدر الحقيقي في هذه المرحلة هو أي وفاة بسبب كوفيد-19 فيما اللقاح متوفر لجميع الراغبين بتلقيه.

وسيُعلن عن الفائز الأول في 26 مايو الجاري. وبعدها سيُسحب اسم رابح جديد في القرعة أسبوعياً يوم الأربعاء على مدى خمسة أسابيع، وسينال في كل مرة المبلغ عينه، بحسب ديواين.

كذلك، ستُخصص المبالغ اللازمة لهذه القرعة من الأموال الفيدرالية الموجودة أصلاً والتي رُصدت لمواجهة تبعات الجائحة.

تعبيرية (رويترز)
تعبيرية (رويترز)

منحة دراسية

في موازاة ذلك، سيتيح سحب قرعة مشابه مخصصة للأشخاص الملقحين دون سن السابعة عشرة الحصول على منحة دراسية كاملة لأربع سنوات لمتابعة الدراسة في إحدى جامعات ولاية أوهايو، وهي جائزة قيّمة في بلد يكلف فيه التعليم العالي مبالغ طائلة.

يذكر أن إدارة الأغذية والأدوية الأميركية منحت الإذن، الاثنين الماضي، لاستخدام لقاح فايزر/بيونتيك ليطال الأشخاص بين سن 12 و15 عاماً.

ووفق موقع OUR WORLD IN DATA فإن 118 مليون أميركي تلقوا اللقاح حتى الآن، أي ما يعادل 35.8%.

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