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فيديو غريب.. بيتزا على فوهة بركان ثائر في غواتيمالا!

فيديو غريب.. بيتزا على فوهة بركان ثائر في غواتيمالا!

فكرة الرجل لاقت إقبالاً واسعاً من السياح الذين تدفقوا للحصول على شريحة بيتزا

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دبي - العربية.نت

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فيديو غريب انتشر بشدة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث فاجأ رجل من غواتيمالا الجميع بالخوض في نوع جديد من المغامرات والهوس بالطعام، وبدأ بخبز البيتزا على فوهة بركان باكايا الثائر.

ويظهر ديفيد غارسيا في الفيديو وهو يرتدي ملابس واقية ويقوم بخبز البيتزا على صفائح معدنية خاصة يمكنها تحمل درجات حرارة تصل إلى 1800 درجة فهرنهايت على فوهة بركان باكايا الثائر منذ فبراير الماضي.

ديفيد غارسيا يقدم البيتزا للسياح (فرانس برس)
ديفيد غارسيا يقدم البيتزا للسياح (فرانس برس)

إلى ذلك لاقت فكرة غارسيا رواجاً كبيراً وإقبالاً من قبل السياح الذين تدفقوا للحصول على شريحة بيتزا ونشر الصور على مواقع التواصل ومشاركتها مع الأصدقاء.

يذكر أن غارسيا بدأ بخبز البيتزا عام 2013، في كهوف صغيرة ساخنة بلغت درجة حرارتها 800 درجة مئوية وكان يخرجها خلال 14 دقيقة، وأعجبته الفكرة عندما ذاق البيتزا المطبوخة بالحرارة البركانية.

ديفيد غارسيا (فرانس برس)
ديفيد غارسيا (فرانس برس)

وعندما بدأ نشاط بركان باكايا في الأسابيع الأخيرة، نقل عمليته المؤقتة إلى منطقة صخرية بالقرب من فوهة البركان وبدأ في الطهو على الحمم نفسها والتي يمكن أن تصل درجة حرارتها إلى 3600 درجة فهرنهايت، ما يجعله مضطراً إلى مراقبة الرياح حتى لا تؤثر الحمم على البيتزا، وفق قوله.

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