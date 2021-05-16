ولادة عجل في المملكة المتحدة بـ "عين ثالثة" وسط جبينه

شهدت مزرعة في ويلز بالمملكة المتحدة حدثاً نادراً وغريباً، حيث ولدت إحدى أبقارها عجلاً بـ3 عيون.

ونقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية عن الطبيبة البيطرية مالان هيوز قولها: "أربي نحو 3000 عجل في السنة، لكني لم أرَ شيئاً مثل هذا من قبل"، لكنها أوضحت أن هذا العجل "يتصرف مثل جميع العجول الأخرى".

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وفوجئت السلطات البيطرية البريطانية بالعجل الذي يحمل العين الثالث في منتصف جبينه عند إجراء اختبارات للماشية تخص مرض السل في مزرعة "جيك جونز" بمنطقة غوينيد".

وتحتوي العين الثالثة على جفن ورموش وهي رطبة أيضاً، إلا أنه لا يعرف حتى الآن ماذا هناك خلفها (من أعصاب وعضلات وغيرها).