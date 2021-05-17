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بعد ضربها موظفتين.. زوجة سفير بلجيكا بكوريا تفلت من العقاب

بعد ضربها موظفتين.. زوجة سفير بلجيكا بكوريا تفلت من العقاب

السفارة البلجيكية في سيول تمسكت بالحصانة التي تتمتع بها عائلات الدبلوماسيين ما أجبر الشرطة على إغلاق القضية

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سيول – فرانس برس

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لجأت زوجة السفير البلجيكي لدى كوريا الجنوبية إلى حصانتها الدبلوماسية لتجنّب ملاحقات، بعدما اتُهمت بأنها ضربت موظفتين في متجر ملابس اشتبهتا بأنها تسرق، على ما أفادت الشرطة الكورية الجنوبية الاثنين.

صورة متداولة على مواقع التواصل للسفير وزوجته
صورة متداولة على مواقع التواصل للسفير وزوجته

وسبق أن أعرب السفير بيتر ليكوييه عن "أسفه الخالص للحادثة" المتعلقة بزوجته وقدّم "اعتذاراته باسمها". وقال: "مهما كانت الظروف، الطريقة التي تصرّفت بها غير مقبولة".

من جهته، قال مسؤول في مفوضية الشرطة في يونغسان بوسط سيول إن السفارة البلجيكية أعلنت أنها "تُبقي على حق تمتع زوجة السفير بالحصانة"، مضيفاً أنه ينبغي على الشرطة إغلاق القضية.

الموظفة التي تعرضت للاعتداء وآثاره الواضحة على خذها
الموظفة التي تعرضت للاعتداء وآثاره الواضحة على خذها

وكوريا الجنوبية هي من بين الدول الموقعة على اتفاقية جنيف التي تضمن حصول الدبلوماسيين وعائلاتهم على الحصانة في مواجهة الملاحقات الجنائية.

واستجوبت الشرطة مطلع الشهر الحالي زوجة السفير بعدما أعلنت السفارة أنها تنسّق مع السلطات المحلية.

صورة متداولة للسفير وزوجته
صورة متداولة للسفير وزوجته
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وذكرت وسائل إعلام في أبريل الماضي أن زوجة السفير جرّبت قطعتين في متجر للألبسة في سيول قبل أن تخرج منه. وسرعان ما ركضت موظفة خلفها للاستفسار عن قطعة كانت ترتديها، ما أثار مشادة.

وأظهرت مشاهد كاميرات مراقبة المرأة تشدّ ذراع موظفة وتضربها على رأسها قبل أن تصفع موظفة أخرى جاءت لمساعدة الأولى.

وأثارت المشاهد، التي بثتها وسائل إعلام كورية جنوبية وانتشرت بشكل واسع على الإنترنت، غضباً في كوريا الجنوبية.

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