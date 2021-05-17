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تعرف على ملكة جمال الكون لهذا العام

ملكة جمال الكون
المكسيكية أندريا ميسا ملكة جمال الكون 2021

تعرف على ملكة جمال الكون لهذا العام

المكسيكية أندريا ميسا تمكنت من الفوز باللقب متقدمة على ملكتي جمال البرازيل والبيرو 

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واشنطن -  فرانس برس

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تُوجت ملكة جمال المكسيك أندريا ميسا، الأحد، ملكة جمال الكون في ختام المسابقة التي أقيمت في الولايات المتحدة ونددت فيها ملكة جمال بورما بانقلاب الجيش في بلادها.

وكانت مسابقة ملكة جمال الكون ألغيت سنة 2020 بسبب جائحة كوفيد-19.

ملكة جمال الكون
ملكة جمال الكون

وتمكنت أندريا ميسا (26 عاماً) التي كانت ترتدي فستانًا أحمر لامعاً، من الفوز باللقب متقدمة على ملكتي جمال البرازيل والبيرو اللتين تأهلتا أيضاً إلى المرحلة النهائية، خلال المسابقة التاسعة والستين التي أقيمت في هوليوود (ولاية فلوريدا الأميركية) وتولى تقديمها الأميركي ماريو لوبيز ومواطنته أوليفيا كولبو.

ملكة جمال الكون
ملكة جمال الكون

وخلفت ميسا حاملة اللقب العام 2019 ملكة جمال جنوب إفريقيا زوزيبيني تونزي بعد منافسة مع أكثر من 70 متسابقة. وتولت لجنة تحكيم من ثماني نساء اختيار الفائزة.

واغتنمت ملكة جمال بورما ثوزار وينت لوين فرصة ظهورها في المسابقة للتنديد بالانقلاب العسكري الذي أطاح بالزعيمة السياسية المدنية أونغ سان سو تشي في الأول من فبراير.

وقالت في فيديو عُرض قبل المرحلة النهائية من المسابقة تَضَمّن صوراً لها وهي تشارك في التظاهرات المناهضة للمجلس العسكري "شعبنا يموت ويطلق عليه الجيش النار كل يوم". وأضافت"لذلك أود أن أحض الجميع على التحدث عن بورما".

وحصلت ملكة جمال بورما الخميس على جائزة أجمل زي تقليدي عن زيها المطرّز والمزيّن بزخارف بورمية تقليدية. ورفعت لافتة باللغة الإنجليزية كُتب عليها "صلوا من أجل بورما".

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كذلك أفادت ملكة جمال سنغافورة برناديت بيل أونغ من مسابقة أجمل زي تقليدي للتنديد بالتمييز ضد الآسيويين. واستدارت أونغ خلال العرض لتكشف عن عبارة "أوقفوا الكراهية ضد الآسيويين" على عباءتها بألوان العلم السنغافوري.

وكتبت أيضاً على "إنستغرام" تعليقاً أرفقته بصورة ملابسها "ما النفع من هذه المنصة إذا لم أتمكن من استخدامها لإرسال رسالة قوية عن المقاومة ضد الأحكام المسبقة والعنف؟".

2 صور
2 صور
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