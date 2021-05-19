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فيديو لنمر شارد يثير الذعر.. وشرطة دبي تحذّر

فيديو لنمر شارد يثير الذعر.. وشرطة دبي تحذّر

الإمارة أهابت بالناس أخذ الحيطة والحذر إلى حين الإمساك بالحيوان

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أكدت شرطة دبي أنها تكثف جهودها لإيجاد أثر حيوان من نوع القطط البرية شوهد طليقاً في منطقة الينابيع السكنية في الإمارة.

وأشارت إلى أنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة المذكورة، وضمان سلامة القاطنين فيها إلى حين التمكن من الإمساك بالحيوان الهارب.

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جريمة بالقانون

إلى ذلك، أوضح بيان الشرطة أن تربية الحيوانات البرية غير الأليفة تعد من الممارسات التي يجرّمها القانون في دبي، وتصل العقوبة لمن يرتكب مثل هذا الفعل إلى الحبس لمدة 6 أشهر وغرامة مالية كبيرة.

كما دعت الناس إلى الاتصال على رقم الطوارئ 901 حال مشاهدة الحيوان المشار إليه أو الاشتباه في وجوده في الجوار.

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